Alcaraz y Sinner repiten final del 'Six Kings Slam'

El español no dio opción al estadounidense Fritz y el italiano hizo lo propio ante Djokovic

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó (6-4, 6-2) al estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner superó (6-4, 6-2) al serbio Novak Djokovic este jueves, para citarse ambos en una nueva final del 'Six Kings Slam', torneo de exhibición que se disputa hasta el sábado en el ANB Arena (Riad).

El murciano, número uno del mundo, no dio opción a un Fritz que había eliminado a Alexander Zverev el miércoles y después acudió a su cita Sinner, quien no tuvo problemas ante Djokovic. Así, el italiano tratará de defender título y Alcaraz vengarse de la derrota del año pasado, en la segunda edición del millonario torneo saudí que reúne a seis de los mejores jugadores del circuito ATP.

El tenista español sacó una versión intratable en su debut en Riad, con una treintena de golpes ganadores y apenas errores no forzados. El de El Palmar también funcionó con su saque, que no perdió en todo el partido, un regreso con fuerza después de perderse el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo.

Con todo, el encuentro estuvo igualado en el primer set, con una sola bola de 'break', la que aprovechó el tenista español en el quinto juego para tomar la ventaja que le dio la manga (6-4). El segundo set se abrió, pero las oportunidades las convirtió en roturas un Alcaraz que firmó su triunfo en poco más de una hora.

El sábado, el español tendrá una nueva cita con Sinner, ambos dominadores del Circuito los dos últimos años repartiéndose los últimos ocho 'Grand Slams'. El número dos del mundo se impuso también por la vía rápida a un Djokovic que venía entre algodones tras su sufrido camino hasta semifinales en Shanghái.

El de Belgrado tuvo solo dos bolas de 'break', cuando ya iba 5-1 abajo en el segundo set. Sinner, que cayó en su segundo partido del Masters 1000 chino, no quiso emoción ante 'Nole' y sentenció con autoridad su billete a la final. Ahí, como el año pasado, se medirá con un Alcaraz que le ha ganado las finales del US Open y Cincinnati como últimos enfrentamientos esta temporada.