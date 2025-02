Alcaraz sofoca la rebelión de Nardi y se mete en cuartos de Doha

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz superó (6-1, 4-6, 6-3) al italiano Luca Nardi este miércoles para avanzar a cuartos de final en el torneo ATP 500 de Doha, sofocando el intento de campanada de su rival para citarse ahora con el peligroso checo Jiri Lehecka.

El murciano, reciente campeón del torneo de Rotérdam (Países Bajos), saltó a su segundo compromiso esta semana en la capital de Catar con una sólida versión y un 6-1, 4-1 contundente para acariciar el triunfo casi de paseo. Sin embargo, Nardi, que hace casi un año sorprendió a Novak Djokovic en Indian Wells, soltó su tenis y empezó a ganar puntos para levantar su rebelión.

En ese arranque, se vio a un Alcaraz muy ágil y ganador con sus golpes desde el fondo, que controló desde el inicio el choque, con un 'break' inicial que le terminó de asentar, adjudicándose los diez primeros puntos. El primer cabeza de serie del torneo apenas dejaba maniobrar a un Nardi que no encontraba su tenis para contrarrestar el aluvión del ganador de cuatro 'Grand Slams'.

Este desperdició tres opciones de rotura en el tercer juego para abrir más brecha, pero no dejó pasar su opción en el quinto para lograr un segundo 'break' ya definitivo. El 6-1 y el dominio con su servicio evidenciaban lo visto en la pista y en la segunda manga parecía que el guión no iba a cambiar. El italiano sólo mantuvo la igualdad en su primer saque, pero no pudo contener mucho más al español, que rompía de nuevo y empezaba a acercarse a los cuartos cuando llegó una inoportuna desconexión y la reacción de su rival.

Alcaraz tenía el partido controlado con 4-1 en el marcador y apretaba desde el resto a un Nardi que de repente encontró los golpes y la firmeza que había echado hasta entonces de menos. El de El Palmar se vio sorprendido y cuando se quiso dar cuenta encajó cinco juegos consecutivos, con dos 'breaks' cuando no había cedido ni una sola opción hasta entonces, y se vio abocado a jugar una tercera y definitiva manga con la que muy pocos contaban.

Sin embargo, el número tres del mundo acertó a volver a la senda correcta antes de que el tenista italiano se lo terminase de creer. Un 'break' en el cuarto juego y ratificado con su saque le volvió a dar un óptimo 4-1 que esta vez no desaprovechó. Fue el único desliz del italiano, que siguió apretando, pero Alcaraz no volvió a fiarse para sellar con la lección aprendida su pase a cuartos, donde espera un Lehecka igual de fuerte que el español en este inicio de 2025.