Alcaraz sucumbe ante el Maestro Sinner

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz perdió (7-6(4), 7-5) este domingo ante el italiano Jannik Sinner en su intento por ganar por primera vez las Finales ATP, Copa de Maestros que defendió por segundo año seguido el jugador local en Turín (Italia).

Alcaraz, número uno del mundo y campeón de ocho títulos en 2025, falló en los momentos decisivos y vio esfumarse el gran broche de la ATP, cita que reúne a los ocho mejores de la temporada. El murciano arrastró una molestia en el muslo derecho desde el primer parcial, pendiente toda España por la Copa Davis de la próxima semana, y el italiano levantó un 'break' abajo en el segundo set para alargar su increíble racha bajo techo (31 victorias).

El toma y daca de ambos los dos últimos años, dueños del 'Grand Slam' en este periodo, vivió un capítulo 16 que sonrió a Sinner, experto en estas condiciones y más aún en Turín. El italiano volvió a ser 'Maestro' sin ceder ni un set durante la semana de torneo, como la edición de 2024, e impidió la guinda de Alcaraz.

El de El Palmar logró el objetivo de terminar el 2025 como número uno del mundo, cima que aseguró con el pleno en la fase de grupos, pero no logró ser el tercer español campeón de las Finales, como tanto se le resistió a Rafa Nadal, tras Manuel Orantes y Alex Corretja, en su primera presencia en la final del torneo.

El choque entre amigos y rivales, que venía siendo del español (8-1 en los últimos nueve partidos), empezó con susto en la grada, otro espectador que necesitó ser atendido esta semana en el Inalpi Arena, y máxima igualdad. Con 5-4 a favor, el español notó esas molestias en el muslo por las que tuvo que pedir la entrada del fisio, pero pareció aguantar el intercambio.

BOLA DE SET Y 'BREAK' ARRIBA DESAPROVECHADOS

De hecho, el murciano tuvo bola de set, pero Sinner forzó la muerte súbita, donde el ídolo local se apuntó la manga. Alcaraz no aprovechó su oportunidad y sí lo hizo un Sinner que, sin embargo, bajó enteros con su saque en el inicio del segundo acto y abrió la puerta para que Alcaraz se pusiera por delante con 'break' arriba.

El de San Candido recuperó la desventaja en el sexto juego (3-3) y, la subida de nivel, le bastó para aguantar los chispazos del número uno. El español no tiró la toalla, pero tampoco encontró resquicio en un Sinner que aprovechó el mínimo respiro de su rival para defender su corona y dejar a Alcaraz con la cuenta pendiente.