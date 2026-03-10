Alcaraz sufre y remonta hacia octavos en Indian Wells

09 March 2026, US, Indian Wells: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating France's Arthur Rinderknech during their men's singles round of 32 match at the BNP Paribas Open held at the Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells. Photo: Char - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este lunes para los octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de tener que remontar ante el francés Arthur Rinderkenech, que le forzó a jugar tres sets antes de caer por 6-7(6), 6-3, 6-2.

El segundo choque del número uno del mundo en el desierto californiano no fue nada sencillo y necesitó casi dos horas y media superar a un rival que jugó a un gran nivel y que ya hace unas semanas en Doha le había exigido al jugador murciano, que ahora tendrá otro buen test para alcanzar los cuartos de final frente al noruego Casper Ruud.

De hecho, el ganador de siete 'Grand Slams' se encontró con una manga abajo y 'break' en contra, pero ahí encontró la forma de no perder la calma y de encontrar la forma de desarbolar por fin a un Rinderknech, apoyado en su primer servicio para mantener sus opciones, pero que sufrió cuando se vio por detrás en el marcador y no pudo evitar el 14-0 del jugador de El Palmar en este gran inicio de campaña.

El francés dejó claro desde el principio que iba a ser un hueso duro de roer de nuevo y no permitió a Alcaraz que se sintiese cómodo en ningún momento, aunque tuvo que salvar un peligroso 15-40 con 3-3. En el siguiente juego, el español fue el que tuvo que levantar una situación idéntica y luego ya la igualdad se mantuvo hasta el 'tie-break'.

Ahí, Rinderknech no aflojó y se colocó con un óptimo 5/2 y dos servicios, pero de nuevo Alcaraz supo solventar la situación para encadenar cuatro puntos y tener bola de set al resto. El francés no acusó esa presión y terminó llevándose con mucha calidad el set por 8/6 y cogiendo mucha confianza porque a renglón seguido consiguió el primer 'break' del partido.

Pero entonces el número uno del mundo encontró el clic en su tenis. Un gran globo le permitió recuperar la desventaja al instante y a partir de ese momento inclinó el partido ya hacia su lado. Tras no aprovechar un 0-40 en el siguiente saque de su rival, logró quebrar de nuevo la resistencia del francés para otro 'break' ya clave para llevar el choque a la tercera y definitiva manga.

Alcaraz ya no dio respiro a Rinderknech, que pudo volver a ser una amenaza real en el duelo, sobre todo tras ceder su primer saque del tercer parcial, lo que aumentó la confianza del murciano, letal con su servicio a la hora de la verdad, sin perder ningún punto en todo el parcial para cerrar contundentemente su pase a octavos.

"Estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primero y al principio del segundo. Para mí, fue muy, muy difícil. Para ser sincero, me metí en problemas, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente. Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades", expresó Alcaraz en la pista tras su victoria.