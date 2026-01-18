Alcaraz: "Tenemos que ir adaptándonos física y mentalmente a este tipo de partidos"

15 January 2026, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Carlos Alcaraz plays a forehand return against Australia's Alex de Minaur during a charity tennis match ahead of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/AAP/ - Joel Carrett/AAP/dpa
El tenista español Carlos Alcaraz se ha mostrado satisfecho de haber podido solventar un primer partido "con altibajos" frente al australiano Adam Walton (6-3, 7-6(2), 6-2) en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y considera que todavía debe adaptarse "física y mentalmente" a este tipo de encuentros que se le presentarán en la temporada.
"Adam ha jugado un gran tenis; lo prefiero así, que me ponga en dificultad, que me ponga 'rallys' largos, que me dé mucho ritmo... Hoy ha sido un partido de bastante ritmo, pero todavía físicamente y también mentalmente tenemos que ir adaptándonos a aguantar este tipo de partidos. Poco a poco lo vamos a ir cogiendo de una buena manera", señaló en declaraciones a Eurosport.
En este sentido, el murciano recalcó que el encuentro no ha sido "nada sencillo". "Los primeros partidos de los 'Grand Slams' nunca son fáciles. Ha mi primer partido oficial de la temporada; veníamos entrando muy bien, con las cosas claras de lo que teníamos que hacer. Hoy ha sido un partido con altibajos también, de nivel a veces muy bueno y otras, menos bueno, con situaciones difíciles", manifestó.
"Es bastante bueno en un primer partido solventar este tipo de situaciones. Pero en general, ha ido muy bien, tres sets, horas en pista, ritmo de competición de nuevo... Estoy contento de avanzar y de tener mi primera victoria de la temporada", continuó.
"En la pretemporada, el ritmo de entrenamientos es muy exigente, pero te falta ese ritmo de competición. Da igual las horas que entrenes, da igual lo fuerte que entrenes, que al final la tensión, los nervios, los momentos difíciles de un partido no lo puedes asemejar en los entrenamientos, y eso es lo que realmente luego te fatiga, te cansa, sobre todo mentalmente. Poco a poco hemos ido cogiendo una buena sensación en el partido", finalizó.