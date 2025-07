Alcaraz trabaja su billete a octavos de Wimbledon

El español hizo frente a un peligroso Struff para superar una tercera ronda que se cobró la participación de Davidovich

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz superó (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) al alemán Jan-Lennard Struff este viernes para alcanzar la ronda de octavos de final de Wimbledon, un choque con altibajos que no apartó al vigente campeón, mientras que sí se despidió el también español Alejandro Alejandro Davidovich en tercera ronda.

Alcaraz, en busca de tres títulos seguidos en la hierba londinense y su sexto 'Grand Slam', firmó su victoria número 21 consecutiva para citarse ahora con el ruso Andrey Rublev. El murciano empezó pletórico, como jugaron el día anterior Jannik Sinner y Novak Djokovic, pero el duelo se igualó después.

Con todo, el número dos del mundo bajó los humos a un Struff que le pegó con fuerza y tuvo un saque efectivo. El alemán no se dejó intimidar por un tremendo arranque del español, un 6-1 en menos de media hora. Alcaraz, que de momento se aferra a un modo de supervivencia en la central del Abierto inglés, abrió la puerta a su rival y el juego agresivo de Struff se cobró el empate (3-6).

El murciano rompió de inicio en el tercer set y la confianza subió justo a tiempo, antes que los primeros saques, para defenderse con acierto de un Struff incapaz de derribar el muro de El Palmar. El campeón se movió bien por toda la pista y se puso un set arriba de nuevo (6-3), pero aún tuvo que sufrir en un partido estresante.

Ambos guardaron bien su saque en el cuarto parcial hasta que en el sexto juego asomó el alemán con bola de 'break' para demostrar que seguía muy metido en el partido. El español la salvó con una dejada, y de nuevo en el octavo juego tuvo que sudar. Entonces, con la bola en el tejado de Struff, el noveno juego se enredó para bien del murciano, que sacó una rotura vital para cerrar el triunfo.

Antes, Davidovich no pudo con otro largo encuentro en la hierba londinense ante el estadounidense Taylor Fritz, quien avanzó a octavos de final con un 6-4, 6-3, 6-7(5), 6-1. El malagueño fue el encargado de abrir la Central del All England Tennis Club y no defraudó en un gran intercambio de golpes. Sin embargo, el americano, que volvió a dejarse la piel en el césped y solicitó el médico varias veces, ganó la batalla subiendo a la red.

"Me sentía mal por mi rival, por tener que estar interrumpiendo el partido a menudo. Solo puedes hacer algo así sobre hierba. Estoy decidido a alcanzar algunas de esas pelotas, y sé que voy a lograr ganar algunos puntos", confesó el estadounidense. La valentía de Fritz pudo con la resistencia de Davidovich, ambos tenistas con el mono de trabajo puesto de las rondas anteriores.

'Foki' alargó el partido con un exigente tercer set ganado en la muerte súbita pero el reciente campeón en Eastbourne y Stuttgart demostró estar muy entonado sobre la hierba, y ser el favorito a llegar a una hipotética semifinal contra Alcaraz.