Aldama comanda el triunfo de los Grizzlies en Dallas

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de español Santi Aldama ha liderado el triunfo de Memphis Grizzlies en casa de Dallas Mavericks (96-102), un partido en el que ha gozado de su segunda titularidad de la temporada en la NBA y con el que los de Tennessee logran su segunda victoria consecutiva.

El canario, ante las ausencias de Jaren Jackson Jr. y Ja Morant, salió de inicio y aprovechó su oportunidad para anotar 20 puntos -9 de 17 tiros de campo y 2 de 5 triples- en los casi 35 minutos que estuvo sobre la pista. Además, contribuyó con ocho rebotes, cuatro asistencias, un robo y un tapón.

Con ello, comandó la faceta atacante de los Grizzlies por delante del base Cam Spencer (17 puntos) y se erigió como el segundo máximo anotador del encuentro, solo superado por el escolta de los 'Mavs' Klay Thompson (22 puntos).

De esta manera, Memphis da continuidad al triunfo del jueves ante Sacramento Kings (137-96), que puso fin a una racha de cinco derrotas seguidas, y se sitúa en la décima posición de la Conferencia Oeste (6-11).