Aldama regresa con buen partido en la derrota ante los Rockets

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama retornó este lunes tras un par de partidos sin jugar con los Memphis Grizzlies con una buena actuación pese a la derrota ante los Houston Rockets por 99-108, mientras que su compatriota Hugo González no aportó demasiado en la victoria 102-94 de los Boston Celtics ante los Portland Trail Blazers.

El jugador grancanario llevaba más de una semana sin participar con su equipo por unas molestias en la rodilla y regresó ejerciendo como '5' de unos Grizzlies que siguen demasiado irregulares y que encajaron su tercera derrota consecutiva.

Aldama rayó a buen nivel y aportó 17 puntos, siendo el máximo anotador de los suyos junto a Jaren Jackson Jr, que anotó la misma cantidad. El internacional español, en más de 27 minutos en pista, firmó un buen 7/12 en lanzamiento y además trabajó en los tableros con siete rebotes, cinco defensivos y dos ofensivos, además de repartir dos asistencias.

Números insuficientes para batir a unos Rockets que rompieron el partido en el último cuarto y que estuvieron liderados por unos estelares Kevin Durant y Alperen Sengun, que anotaron 33 puntos cada uno para los locales y se combinaron para 17 rebotes.

Por su parte, el alero madrileño Hugo González también tuvo minutos en la victoria de los Boston Celtics por 104-92 ante los Portland Trail Blazers, aunque no aportó demasiado en la hoja estadística. Así, en más de 14 minutos, anotó dos puntos y lanzó solo dos veces a canasta y repartió dos asistencias para un equipo que dominó el partido desde el primer cuarto (32-11).