Aldama roza el 'doble-doble' y pone un tapón clave en la vuelta al triunfo de los Grizzlies

Archivo - Santi Aldama of Spain reacts during City of Madrid Tournament, basketball match played between Spain and Germany at Madrid Arena on August 21, 2025 in Madrid, Spain. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Memphis Grizzlies, equipo del español Santi Aldama, volvieron este martes a la senda de la victoria en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 tras cuatro derrotas consecutivas al imponerse por 106-105 a los San Antonio Spurs con el canario rozando el 'doble-doble' pese a no estar de nuevo atinado en el lanzamiento y poniendo un tapón clave que aseguró el triunfo.

La franquicia de Tennessee salió de su mal momento de resultados en su FedEx Forum donde sudaron para batir al equipo del estelar Victor Wenbanyama, que regresaba tras dos choques de ausencia y que lideró a los suyos con 30 puntos que resultaron insuficientes en parte gracias a la actuación final en ataque de Cam Spencer y a una acción defensiva de Aldama.

El primero, que coqueteó con el 'triple-doble' (21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias), encabezó la remontada final en el último minuto y medio con cinco puntos que voltearon el marcador del 101-105 al definitivo 106-105, mientras que el ala-pívot grancanario estuvo atento en defensa para taponar el lanzamiento final de De'Aaron Fox y dejar el triunfo en casa.

Santi Aldama cerró de este modo un partido en el que su proporción de minutos bajó respecto a los anteriores, con 24 en pista, y donde estuvo a punto de firmar un 'doble-doble' tras anotar 10 puntos, con mala puntería desde el triple (1/6), y coger 9 rebotes, además de repartir dos asistencias y poner dos tapones.