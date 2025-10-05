Aldeguer se estrena en MotoGP con Acosta y Alex Márquez en el podio

Marc Márquez sufre una caída y se lesiona el hombro operado

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fermín Aldeguer (Ducati) ha logrado este domingo su primera victoria de MotoGP en el Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita del Mundial de motociclismo, encabezando un podio íntegramente español junto a Pedro Acosta (KTM) y a Alex Márquez (Ducati), y se convierte en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la clase reina tras Marc Márquez (Ducati), que sufrió una caída en la primera vuelta tras un toque con Marco Bezzecchi (Aprilia) y que se lesionó el hombro operado.

Con 20 años y 183 días, solo por detrás de los 20 años y 63 días del de Cervera, el 'rookie' murciano hizo historia este domingo en Mandalika con su primer triunfo en MotoGP, todo en una carrera en la que se marchó en solitario para entrar en meta con siete segundos de ventaja sobre el primero de sus perseguidores. Así, puede resarcirse del sabor agridulce del sábado, donde Bezzecchi le condenó al segundo puesto de la carrera al esprint en la última vuelta.

Una vez apagados los semáforos, el 'poleman' Bezzecchi no consiguió salir bien y tratando de remontar perdió el control de su moto, que tocó la rueda trasera de la moto de Marc Márquez; ambos acabaron en el suelo, fuera de carrera, y el de Cervera se lesionó el hombro derecho, el que le hizo pasar un calvario los últimos años; las pruebas a las que se someterá este mismo domingo en Madrid determinarán si hay rotura.

Joan Mir (Honda), cinco vueltas antes que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), también sufrió una caída que le obligó a abandonar, mientras Aldeguer conseguía superar a su paisano Acosta para ponerse al frente de la prueba. Por detrás de ellos rodaban el italiano Luca Marini (Honda), Raúl Fernández (Aprilia) y las dos Yamaha oficiales, precediendo a un Alex Márquez en plena lucha por el subcampeonato.

Con Aldeguer lanzado a por el triunfo, la lucha se centró en las posiciones de podio. Raúl Fernández y Marini se tocaron y perdieron terreno, y eso permitió a Alex Rins escalar a puestos de podio con Alex Márquez a su rueda.

En el último tramo, Rins superó a Acosta, pero el murciano volvió a relegarle a la tercera plaza; a poco para el final, el ritmo de la moto del catalán cayó en picado y pasó de ser tercero a séptimo, con el menor de los Márquez haciéndose con la posición de podio. Finalmente, la carrera se resolvió con podio español, mientras que Raúl Fernández terminó sexto y Rins lo hizo décimo, ambos en la zona de puntos.

DIOGO MOREIRA APRIETA EL MUNDIAL DE MOTO2

Por su parte, en Moto2, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) dominó de principio a fin para lograr la victoria en Mandalika por delante del líder del campeonato, Manu González (Kalex), y del también español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo y tercero respectivamente, y para reavivar el Mundial.

El triunfo del piloto sudamericano le deja a solo 29 puntos en la general de 'Manugas', que consiguió contrarrestar el golpe con su segundo puesto. Arón Canet (Kalex), tercero del campeonato, fue cuarto y se distancia ya a 56 puntos del liderato.

Entre el resto de españoles, Albert Arenas (Kalex) fue sexto; Iván Ortolá (Boscoscuro) concluyó octavo; Adrián Huertas (Kalex) terminó undécimo; y Alonso López (Boscoscuro) finalizó decimoquinto. Fuera de la zona de puntos acabaron Dani Muñoz (Kalex), decimoctavo; y Jorge Navarro (Forward), vigésimo primero. No consiguieron ver la bandera a cuadros Marcos Ramírez (Kalex), Dani Holgado (Kalex), Alex Escrig (Forward) ni Unai Orradre (Boscoscuro).