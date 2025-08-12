Alderete deja el Getafe y ficha por el Sunderland de la Premier

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central paraguayo Omar Alderete abandonó este martes la disciplina del Getafe, club en el que ha jugado las últimas tres temporadas, y fichó por el Sunderland inglés, recién ascendido a la Premier League, para las próximas cuatro temporadas, hasta 2029, según sendos comunicados.

"El Getafe CF y el Sunderland AFC han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa internacional paraguayo Omar Alderete", anunció el cuadro 'azulón' en una nota.

El central, de 28 años, recaló en el equipo del sur de Madrid en 2022 y ha disputado 99 partidos como 'azulón' entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey en las tres últimas temporadas. El Getafe agradeció al paraguayo "su profesionalidad y dedicación" durante su etapa en el club y le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa".

Tras confirmarse su fichaje por el Sunderland hasta 2029, el defensor sudamericano dijo que se siente "muy bien" y que está "muy contento". "Estoy deseando vivir mi primera experiencia en la Premier League, es un gran reto para mí. Sé que es un club histórico, y cuando me dijeron que había una oportunidad, me entusiasmó la idea. Siempre es importante contar con el apoyo de la gente, y voy a darlo todo en el campo", declaró Alderete a los medios oficiales de su nuevo club.

El entrenador del equipo recién ascendido a la Premier League, Kristjaan Speakman, añadió que están "encantados de dar la bienvenida a Omar (Alderete)", un jugador "con una amplia experiencia en el fútbol de clubes europeos y a nivel internacional". "Para nosotros era importante identificar y añadir un central izquierdo al grupo, y asegurarnos de que el perfil se ajustara a nuestro modelo de juego", concluyó.