Aleix Vidal llega libre al Espanyol y firma hasta 2023

"He recibido ofertas pero la más sincera era la del Espanyol"

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral español Aleix Vidal regresa al RCD Espanyol doce años después de su salida del filial blanquiazul y firma por dos temporadas más otra opcional, en la oferta "más sincera" que recibió después de quedar libre al finalizar su contrato con el Sevilla FC.

"El RCD Espanyol ha cerrado la incorporación del futbolista catalán Aleix Vidal, que se ha convertido en el tercer refuerzo veraniego del primer equipo blanquiazul. Vidal llega libre al conjunto espanyolista tras finalizar su etapa en el Sevilla FC y firma por dos temporadas más otra opcional", anunció el club.

Aleix Vidal formó parte del fútbol base 'perico', hasta que dejó el club en 2009 para firmar por el Pobla de Mafumet. Comenzó a destacar en la UD Almería, antes de fichar por el Sevilla FC y debutar, en ese periodo, como internacional absoluto.

En 2015, tras su buena temporada en el conjunto hispalense, fichó por el FC Barcelona y después de tres campañas irregulares en el conjunto blaugrana volvió al Sánchez Pizjuán. En total, ha jugado 151 partidos en Primera División.

"Mi objetivo y mi intención era clara desde el primer momento. El entendimiento estaba, se podía haber dado antes pero he terminado donde he querido. Espero no defraudar y estar a la altura", apuntó Aleix Vidal en su presentación, este mismos miércoles, en el RCDE Stadium.

"Tampoco he tenido dudas. Desde el primer momento, al estar libre, he recibido ofertas pero la que realmente fue más sincera es la del Espanyol, y de las que menos dudas he tenido. Tuve mi época aquí pero las cosas han cambiado mucho y poder volver es bueno para mí", se sinceró.

El catalán llega al Espanyol para jugar más ofensivo, no como lateral. "Toda mi carrera he estado más de extremo, algunas veces de lateral. Aquí la intención es jugar en banda, los laterales ya están bien cubiertos. Desde un primer momento, la intención es jugar un poco más arriba", desveló.

"No sentía la necesidad de tener que irme a otros países, creo que puedo competir al máximo nivel y lo iba a hacer en el equipo que me diera más confianza, y ha sido el Espanyol. Ha sido todo muy sencillo", concluyó el tarraconense.