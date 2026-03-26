Alejandro Blanco: "Hay deportistas que cambian la historia de un país y tú, Carolina, lo has hecho"

Alejandro Blanco attends during the Damian Quintero, World Karate Champion and Olympic silver medalist at Tokyo 2020, ceremony marking the end of his sporting career held at the Spanish Olympic Committee on March 03, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este jueves que "hay deportistas que cambian la historia de un país" y que la jugadora de bádminton Carolina Marín, que ha anunciado su retirada del deporte profesional este jueves, lo ha hecho en España tras llegar "a lo más alto en un deporte dominado por los países asiáticos".

"Hay deportistas que cambian la historia de un país. Y tú, Carolina, lo has hecho con todos nosotros. Una niña de Huelva que llegó a lo más alto en un deporte dominado por los países asiáticos. Algo imposible de explicar", escribió Blanco en sus redes sociales.

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en 2016, tres veces campeona mundial y siete veces de Europa, anunció este jueves que pone fin a su carrera deportiva a los 32 años tras una trayectoria prolífica en la que ha llevado a este deporte minoritario en España a lo más alto y que ha estado marcada por tres graves lesiones de rodilla, la última la que le ha abocado a esta retirada.

Por su parte, la Federación Española de Bádminton también quiso "expresar su más profundo agradecimiento a Carolina Marín por su entrega, su compromiso y su contribución decisiva al crecimiento de este deporte". "Su historia, su ejemplo y su legado permanecerán para siempre como una de las mayores inspiraciones del deporte español", afirmó el ente federativo a través de una nota de prensa.

"Nuestra gran campeona, Carolina Marín, ha anunciado este jueves su retirada del bádminton profesional, poniendo fin a una trayectoria deportiva extraordinaria que la sitúa como una de las mejores deportistas de la historia", recoge el comunicado.

Desde la Federación Española de Bádminton recuerdan que la onubense ha conseguido "situar al bádminton en el mapa deportivo nacional e internacional, rompiendo barreras y desafiando el dominio histórico de las potencias asiáticas". "Pero su legado trasciende las pistas. Carolina Marín ha sido sinónimo de carácter, esfuerzo y excelencia, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del deporte. Gracias a su figura, el bádminton ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España", añadió.