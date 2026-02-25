Alejandro Blanco: "Lo importante no es lo que ha pasado, es lo que lo que va a pasar"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, en el encuentro con el equipo olímpico español Milano-Cortina 2026 - CSD

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó el trabajo detrás de la mejor participación española en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tras la reciente cita de Milano-Cortina 2026, y valoró la repercusión futura y la motivación que generan para continuar en esa línea de éxitos.

"Los Juegos es la única vez que los deportes van como un equipo, y hemos sido un equipo. Todas las federaciones han hecho un gran trabajo. En este momento la unión de los deportistas con el COE y el Gobierno es plena", dijo este miércoles en el encuentro con el equipo olímpico español Milano-Cortina 2026 celebrado en la sede del COE en Madrid, junto con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Blanco apuntó que las medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso suponen un principio imparable. "Más no se puede pedir. Lo importante no es lo que ha pasado, es lo que va a pasar. Y eso empieza desde este fin de semana, ahora viene los siguientes capítulos. Habéis hecho muy felices a muchos españoles", afirmó.

"Es fácil decir que es la mejor participación de la historia, pero es mucho más lo que habéis conseguido. Sois los representantes de todos los equipos de trabajo, de vuestras familias, de toda la sociedad, los medios de comunicación y del Gobierno", añadió.