Alejandro Blanco: "Estas medallas son un gran éxito para el deporte español"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este jueves que las dos medallas logradas por los esquiadores Oriol Cardona, oro, y Ana Alonso, bronce, en la prueba de Sprint del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) son "un gran éxito para el deporte español".

"Tenemos que estar muy contentos, agradecidos a la federación por el gran trabajo que han hecho y a todos los técnicos, a todos los que están aquí. Y sin ninguna duda esto es un gran éxito para el deporte español", analizó el dirigente español en declaraciones facilitadas por el COE.

Para Alejandro Blanco, la medalla lograda por la andaluza "es como un oro" tras recuperarse a tiempo para la cita olímpica de la lesión que sufrió en octubre. "Después de la lesión, la recuperación que ha hecho, cómo ha competido aquí es verdaderamente extraordinario", reconoció al mismo tiempo que ensalzó el oro de Cardona, que "venía a por el oro desde la primera carrera que hizo".

"Tenemos que decir que estamos contentos, exultantes, realmente impresionados de la actuación que ha tenido todo el equipo. Yo no diría solo Oriol y Ana, diría a los cuatro. Hemos tenido a María, que ha hecho una competición extraordinaria, que se ha quedado en semifinales. Hemos tenido a Ot, que ha quedado quinto en la final, compitiendo de una forma extraordinaria", concluyó.