Alejandro Blanco: "No creo en la limitación de mandatos"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, dejó claro este jueves que no es partidario de la limitación de mandatos incluida en el borrador de la nueva Ley del Deporte, pidiendo que se respete la esfera "privada" de las federaciones y lo que "digan" sus asambleas, mientras que, en el aspecto económico, consideró que hay que dar a las empresas "otras posibilidades" y no "sólo una línea de retorno" para que apuesten por el deporte.

"No creo en esto porque no somos conscientes del sistema electoral que tenemos en las federaciones, que es el mejor del mundo. Que sea la democracia la que elija. Ya hay presidentes que limitan mandato, dejemos que sean las asambleas las que lo digan", replicó Blanco en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Liberbank, Repsol y LAE.

Según publica el diario 'As', la nueva Ley del Deporte que será llevada a final de año al Congreso prevé una limitación de dos mandatos o tres alternos en las federaciones, algo que con lo que no está de acuerdo Blanco, que puntualizó que si sale adelante afectaría al panorama internacional.

"Si eso se mantiene, olvidaros de que directivos españoles tengan cargos internacionales a nivel deportivo. Sólo los que tienen continuidad tienen puestos de representación, lo de Luis (Rubiales, vicepresidente en UEFA), Paco (Blázquez, en el Ejecutivo de la EHF de balonmano), Jorge (Garbajosa, miembro del Comité Central de FIBA) o Raúl (Chapado, en el Consejo Diretivo de la Federación Europa de Atletismo) no es lo habitual", advirtió.

Y sobre su continuidad en el cargo, se ve con fuerza para continuar. "Está el proyecto de los Juegos de Invierno y además no he recibido más que apoyos para que continúe cuatro años más. Me reuniré con las federaciones y si soy el candidato que quieren, bien", puntualizó el gallego, que lleva al frente del COE desde 2005.

El mandatario recalcó igualmente que la nueva Ley del Deporte "es un compromiso del Gobierno que debe cumplir" y advirtió que "por qué" no se habla principalmente "del modelo". "De lo queremos para el deporte en los próximos 30 años. ¿De verdad no queremos empezar desde abajo con el deporte escolar y llevarlo a todos los estamentos? Definamos el modelo y el camino, y luego tendremos la ley", subrayó.

"Por prioridades apoyamos esta Ley del Deporte, pero creo que hay que respetar lo que es privado en las federaciones y no olvidar que formamos parte de unas normas internacionales y no hay que hacer algo que vaya en contra. La ley será la mejor que se puede hacer, pero que la parte privada se defina, mantenga y se respete", zanjó.

"TENEMOS QUE SER CAPACES DE ESCUCHAR A LAS EMPRESAS"

A nivel económico, elogió que haya empresas que apuesten por el deporte "no por el retorno económico sino porque creen en él". "Esas personas anónimas son las que hacen grande al deporte. No es necesaria una Ley de Mecenazgo, vamos a ver si creemos en el deporte como un todo para entender lo que es en nuestro país donde 26 millones de personas lo practican. A los que ayudan hay que darles un tratamiento especial, no extraordinario, sólo decirles: 'Te quiero, ayúdame'", expresó.

En este sentido, sobre el Plan ADO, opinó que "su filosofía no se puede cambiar" y que solo hay que "cambiar alguna cosa" de un programa que ha sido "imitado por muchos países", avisando de que el problema ahora es que hay "más de 20 ó 30 acontecimientos de excepcional interés y no hay huecos para todas las campañas de las empresas".

"Vamos a sentarnos a hablar con las empresas privadas, pero no puede haber sólo una línea de retorno, hay que darles otras posibilidades. El ADO es un gran garante para que los deportistas puedan entrenar y creo en su pasado, presente y más en su futuro si somos capaces de escuchar a empresas", añadió el presidente del COE, que tiene claro que "tal y como va el deporte es imposible que con el dinero público llegue". "Sólo se puede hacer con la colaboración con lo privado y eso se empezó a entender en Barcelona'92", explicó.

"Venimos de años difíciles, pero siguen saliendo los resultados porque nunca se ha destacado a entidades, empresas y organizaciones que apoyan al deporte como la UCAM, Telefónica con el Programa Podium, Iberdrola o Sanitas. Todo eso, con el apoyo del Gobierno, ha permitido que aunque se recorte la subvención pública el deporte español siga rindiendo. No es tan importante el medallero porque en el balance resultados/inversión, España es el primer país", agregó.

Alejandro Blanco elogió también que el Gobierno haya aumentado "significativamente" los fondos para el deporte y de los europeos vaya a destinar "una cantidad importante". "Esto es un éxito del ministro Rodríguez Uribes también. Hoy tenemos más dinero, en Rio 2016 teníamos el dinero en pesetas de 1986 y pese a ello salen 17 medallas. Ahora tenemos más medios y más posibilidades de hacer proyectos, y si seguimos así, tendremos un futuro extraordinario", admitió.

El mandatario habló del proyecto de la Universidad del Deporte de Madrid, que prevé que esté en marcha "antes de un año" y que les permitirá "tener un contacto más estrecho con los deportistas", y del Centro de Refugiados de Getafe, que le permitió ver "la vida de otra manera".

"En España hay unos 60.000 y cuando hay un deportista con posibilidades le hacemos pruebas para ver si tiene futuro va saliendo gente. El 30 de junio será un día muy grande y un ejemplo para todos los comités porque vamos a inaugurar el primer pabellón del mundo dedicado a los refugiados. Hemos contado con la ayuda de mucha gente y sin un euro público", aseveró.

"OJALÁ SE PUDIESE RETOMAR LO DE LA LETRA PARA EL HIMNO"

Finalmente, Blanco fue preguntado por la iniciativa de ponerle letra al himno, "una historia maravillosa". "Salió de los deportistas y duró casi un año, Se presentaron 3.000 letras y lo iba a cantar Plácido Domingo un 16 de diciembre, pero se puso malo y se retrasó a enero", rememoró.

El dirigente apuntó que la letra, escrita por un "friki espectacular" como Paulino Cubero era "secreta" y estaba "en una caja fuerte", y que aunque se la pedían constantemente, se negó a facilitada hasta que la filtró "una parte no tan involucrada" y se fue todo al traste. "Ojalá se pudiese retomar y el himno tuviese letra si la sociedad lo acepto, pero tenemos que hacer una labor importante de respetar el himno", pidió.