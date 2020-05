Alejandro Blanco: "No se deberían hacer los Juegos en 2021 si hubiese el mínimo riesgo en Tokio"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que debería rechazarse la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 si hubiese "el mínimo riesgo" para la salud de los deportistas, y ha afirmado que "ver florecer a los héroes" el próximo año "tendrá una dimensión mayor" que en otras citas olímpicas por las dificultades que han pasado por la pandemia de coronavirus.

"Todo tiene que estar controlado. Todo el mundo habla de que una vacuna sería la solución, pero si hay el mínimo riesgo en Tokio, no se podrían hacer los Juegos. Estamos hablando del acontecimiento de los acontecimientos y lo primero y prioritario es la salud, y eso tiene que estar totalmente controlado", declaró en una entrevista en el espacio 'Objetivo Tokio' en Teledeporte.

Además, valoró las nuevas informaciones que apuntan que, en caso de riesgo, la cita olímpica podría moverse a 2022. "Siempre he pensado que más allá del 2021 es imposible, pero esta noticia abre una nueva posibilidad. Yo no la veo, pero no tengo que tomar la decisión; con los Juegos más allá del 2021 entrarías de golpe en los calendarios de las federaciones internacionales, que ya los han modificando pensando que los Juegos serían en el 2021", manifestó.

Sobre la posibilidad de que no haya público en Tokio, Blanco considera que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha contemplado "todas las opciones". "Si no hay público será porque la situación sanitaria no lo aconseja, pero si no lo aconsejan para el público tampoco sería aconsejable para los deportistas. Los Juegos son un todo, y dentro de esa familia olímpica tiene que estar el público. Ya solo con deportistas y periodistas, hay más de 10.000 espectadores", subrayó.

En materia de sanidad, aseguró que "Japón da seguridad", antes de hablar del aplazamiento a 2021. "No pueden organizarse los Juegos cuando tienes a muchos deportistas sin entrenar porque están confinados. Los Juegos son el final del camino, y si no puedes recorrer ese camino en las mismas condiciones que los demás, no puedes ir a competir para ganar. En el ciclo de Río, fuimos considerados el primer país del mundo en deportes mediáticos. Tenemos deportistas que son referencias mundiales, vamos a protegerles y a que compitan en las mismas condiciones", indicó.

En otro orden de cosas, el máximo mandatario del COE cree que la inauguración de los Juegos en 2021 será "la ceremonia de las ceremonias", y que la Villa Olímpica será "la mayor explosión de la excelencia". "Ver florecer a los héroes tendrá una dimensión mayor que en otros Juegos. Será la ceremonia de las ceremonias. Hemos pasado momentos terribles en el mundo, más del 50% de la población hemos estado confinada muchos meses. Poder ver a los ídolos en los Juegos tendrá una dimensión enorme. Cuando salgan los abanderados, llorará todo el mundo", señaló.

También valoró positivamente la posibilidad de que haya un doble abanderado, un hombre y una mujer, un privilegio que podría recaer en Saúl Craviotto y Mireia Belmonte. "Creo que sería una decisión espectacular. Me parece una idea maravillosa que pueda haber dos abanderados, chico y chica. Tenemos la gran suerte de tener varios deportistas que reúnen condiciones extraordinarias. A España le han dado una gran alegría", apuntó.

Por último, Blanco analizó el regreso de LaLiga. "Lo veo fundamental, el fútbol es muy importante en nuestro país por la pasión que despierta y, sobre todo, como válvula de escape. Lo perfecto sería tener espectadores, pero tiene que primar la salud de los deportistas y de la gente. Es un mal menor. El fútbol es pasión, y la pasión la ponen los actores y los espectadores", finalizó.