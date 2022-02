Alejandro Blanco: "Queralt ha demostrado que no hay obstáculos insalvables"

La rider española Queralt Castellet, subcampeona olímpica en Pekín, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, y el de la RFEDI, May Peus.

La rider española Queralt Castellet, subcampeona olímpica en Pekín, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, y el de la RFEDI, May Peus. - NACHO CASARES (COE)

"Es una soñadora, que tuvo de muy joven un deseo y no ha parado hasta conseguirlo", dijo el presidente del COE sobre la subcampeona olímpica

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que Queralt Castellet ha demostrado la "grandeza del deporte" y "que no hay obstáculos insalvables", después de que la rider española se proclamara este jueves subcampeona olímpica en la modalidad de halfpipe en los Juegos de Pekín.

"Es una grandísima alegría porque es una medalla de plata para la federación y para el deporte español, pero, sobre todo, porque Queralt es una grandísima competidora a la que seguimos desde hace mucho tiempo. Recuerdo en Vancouver la conversión que tuve con ella cuando era una niña y me dijo que tenía muchos problemas, que se había puesto el mundo por hogar, que estaba intentando alcanzar un sueño", comentó en declaraciones facilitadas por el servicio de prensa del COE.

Alejandro Blanco destacó que Castellet "ha superado todas las adversidades", entre ellas la muerte de su entonces entrenador y pareja, Ben Jolly, en 2015, y que "ha disputado en otros Juegos la posibilidad de medalla" como en los PyeongChang, en los que obtuvo el diploma con una séptima plaza.

"Ha llegado aquí en una primera acción, que no le ha salido muy bien, y en la segunda ha hecho algo increíble. Para ella, para su familia y para todos los que le han acompañado en el camino, que ha sido con mucha dificultad, hoy es un día grande. Estoy emocionado. Hoy una gran campeona ha demostrado en Pekín la grandeza del deporte, que no hay obstáculos que no se puedan salvar ni dificultades que se puedan vencer cuando persigues un sueño", destacó.

El presidente del COE recordó que ésta es la quinta medalla para España en los deportes de invierno, tras el oro de Francisco Fernández Ochoa en Sapporo'72, y los bronces de su hermana Blanca en Albertville'92, y del rider Regino Hernández y el patinador Javier Fernández en PyeongChang 2018.

"Teníamos dos medallas de los hermanos Ochoa, de Paquito y Blanca, que donde están seguro hoy sonreirán porque fueron los grandes pioneros, y luego las dos de PyeongChang de Javi y Regino, y hoy es la quinta medalla de una deportista que la lleva persiguiendo mucho tiempo y que hoy la ha alcanzado. Esto tiene un gran significado porque aquí han venido deportistas con futuro y creo que el trabajo que está haciendo es muy bueno y que España no tiene un equipo muy grande, pero con mucha calidad", indicó.

Blanco definió a Queralt Castellet como "una soñadora, que tuvo de muy joven un deseo y que no ha parado hasta conseguirlo". "Es una especialidad que no había en España, que tuvo que marcharse siendo una niña, ha luchado contra todo. Cuando llegamos a los Juegos su entrenador y fisio tienen problemas con COVID y ella está sola y lo que le ha pedido al COE es 'Dadme un telefóno para hablar con mi entrenador'. Se ha enfrentado al mundo y ha sacado la medalla. Creo esta medalla tiene una historia, un relato, una filosofía muy importante y todo el mundo la tiene que conocer. Cuando la gente conozca su verdadera historia será admirada y querida en toda España", aseguró.