Alejandro Blanco recibe el Premio Ourensanía 2021

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recibió este jueves el Premio Ourensanía 2021, un galardón que le destaca por "toda una trayectoria tanto vital como profesional dedicada al mundo del deporte, con especial mención a su destacado papel al frente de la entidad olímpica y su condición de firme defensor del movimiento olímpico".

En el acto celebrado en el Teatro Principal de la localidad gallega, Blanco, nacido en Ourense en 1950, recogió la escultura de Xosé Cid y una copia del acta del jurado que le acredita como natural de Ourense merecedor del reconocimiento de toda una provincia de manos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

"Para mí es un gran honor ser embajador de Ourense, mi origen y mi hogar. Me siento realmente emocionado y agradecido con este galardón que se me entrega. No hay mayor reconocimiento que el que te entrega tu tierra. La ourensanía no tiene fronteras y es un patrimonio que debemos compartir con el resto de la humanidad", declaró el presidente del COE tras recibir el galardón.

Además, recordó sus vivencias en Ourense. "Detrás de cada historia hay una historia y la mía comienza en lo que antes se llamaba calle General Franco, -la actual calle Progreso-, pasaba todas las tardes jugando al fútbol en partidos que solo paraban cuando la Policía Municipal venía a echarnos", rememoró.

Por su parte, Baltar señaló que con el galardón reconoce en Blanco "un ejemplo de valores deportivos: el sacrificio, el afán de superación, el trabajo en equipo y el compromiso con una tierra que hace medallas".

Mientras, Núñez Feijóo aplaudió la trayectoria del presidente del COE. "Sin él no se entiende el olimpismo español e internacional porque es un compendio de esas virtudes que permiten que los anillos olímpicos sean una bandera en la que todos nos podamos reconocer", apuntó.

En el evento, en el que Blanco estuvo acompañado de sus familiares y amigos más cercanos, se proyectó un emotivo vídeo con mensajes de felicitación de grandes deportistas como Carolina Marín, Raúl Entrerríos, Saúl Craviotto, Teresa Portela o Maialen Chourraut.

El acto de entrega de los Premios Ourensanía 2021 comenzó con una recepción oficial en el Pazo Provincial, seguida de un paseo hasta el Teatro Principal, acompañado de los presidentes provincial, autonómico y de las Cortes de Galicia, así como de la Real Banda de Gaitas.