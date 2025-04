Alejandro Cachón: "Repsol y Toyota son marcas que imponen un poco, pero me gustan mucho estos retos"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto de rallies español Alejandro Cachón es el protagonista en el regreso de la alianza Toyota-Repsol al Mundial de Rallies en su categoría WRC2 (por sus siglas en inglés), y el asturiano reconoce que son dos marcas que "imponen un poco", aunque le gustan "estos retos" y ya sueño con un "'top 5'" en la división, seguro de que está "haciendo las cosas como hay que hacerlas" para correr en el campeonato principal.

El pasado 7 de abril se presentó oficialmente el regreso de Toyota y Repsol, de la mano, al WRC, esta vez con Alejandro Cachón y su copiloto Borja Rozada, quienes se pondrán a los mandos de un Toyota GR Yaris Rally 2 en el campeonato. "Era algo que ya llevábamos trabajando en ello meses, estaba deseando que ya se pudiera hacer oficial", reconoció en una entrevista a Europa Press un "muy ilusionado" piloto asturiano, que auguró "un gran año".

"Son dos grandes marcas que imponen un poco, pero a mí me gustan mucho estos retos. Sé que Toyota y Repsol ya han conseguido grandes logros juntos en el Mundial de Rallies, así que vamos a hacer todo lo posible para que este año vuelvan a conseguir esos logros", aseguró el vencedor del Super Campeonato de España de Rally en 2024.

Un logro que llegó después de un 2023 "muy malo" para 'El Volador de Cangas' "tanto en lo deportivo como en lo personal". Fue entonces cuando decidió "hacer un cambio total". "Cambié todo, equipo, marca de coche, dimos un paso atrás en el campeonato de España y fue un punto de inflexión", admitió, como primera piedra en un 2024 que "ha sido el mejor año" de su carrera.

Y sabe aún mejor cuando tus inicios tampoco han sido un camino de rosas y siempre te lo has tenido que ganar con tu talento. "Empecé en el karting, pero de una forma muy familiar, disfrutando. Era un hobby totalmente, no era nada profesional. Y en los rallies pues empecé un poco igual", relató.

"Una empresa de aquí, asturiana, me ayudó. Quería formar un equipo de rallies y me eligió a mí como piloto, pero no era con la intención de llegar a algo. Pero poco a poco fuimos subiendo escalones correctos, empezamos a ganar y ya fue cuando empezamos a subir de categoría muy rápido y consiguiendo grandes logros", agregó el piloto, de 26 años, sobre su rápida progresión.

Ahora, ya se le considera el heredero de Carlos Sainz, que bajo estos mismo colores fue campeón del mundo en 1990 y 1992. "Me hace sentirme muy afortunado que vaya a estar con los mismos colores que Sainz. Es un orgullo y una motivación extra", reveló.

"Todos los pilotos españoles hemos visto a Sainz cuando éramos pequeños. Es un referente y una persona a la que se le tiene mucha admiración", dijo sobre el veterano piloto madrileño, con el que ha coincidido alguna vez y "siempre" le ha dado "buenos consejos que intentas siempre poner en práctica".

No obstante, quiere ser cauto y no ponerse objetivos demasiado fantasiosos, porque es "el primer año" defendiendo estos colores en la categoría. "Sabemos que hay rivales muy buenos, que tienen mucha experiencia en el campeonato, que es lo que a nosotros nos falta. Atendiendo a esto, hacer un 'top 5' al final de año estaría bien", avanzó.

Y, de las siete carreras del calendario que debe disputar, la primera parada del proyecto es el Rally Islas Canarias. "Cuando decidimos hacer este proyecto pensamos si empezar en Montecarlo o no, pero yo tenía claro que lo mejor era empezar en Canarias. Es un rally que el año pasado se me dio muy bien, que conozco, no hay mejor rally para empezar la temporada que ese", defendió el asturiano, que en el 'shakedown' de la prueba ha completado el segundo mejor tiempo.

Con mucha carrera por delante, el talentoso piloto nacional ve el WRC como "un objetivo difícil". "Hay pocas marcas y pocos asientos para poder tener oportunidades, pero estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Y tengo claro que si nos esforzamos y seguimos en este camino podremos tener una oportunidad", expresó.

Para Cachón, la salud del automovilismo en España es "muy buena", aunque "es un deporte muy caro". "Si no tienes 'sponsors' o tu familia tiene mucho dinero, es muy difícil financiárselo", advirtió. Aunque en la actualidad existen "muchas copas de promoción en las cuales ganar te abre muchas puertas para seguir subiendo peldaños".

"Las marcas ahora mismo también están muy involucradas. En el campeonato de España están Hyundai, Skoda, Citroën, Toyota, están volviendo a invertir mucho dinero, y eso es muy bueno", agradeció, no antes de posicionarse a favor de la apuesta de Repsol por los combustibles renovables, porque "hay que adaptarse a los nuevos cambios" y los rallies y la sostenibilidad son "totalmente compatibles".