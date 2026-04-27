Alejandro Davidovich: "Lo pasé mal, estuve tres semanas en una camilla sin entrenar"

Alejandro Davidovich Fokina of Spain plays against Casper Ruud of Norway during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 27, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha comentado este lunes que durante su lesión abdominal lo pasó "mal" y que estuvo "tres semanas en una camilla sin entrenar" por lo que se va "contento" de su participación en el Mutua Madrid Open a pesar de haber recibido "una paliza" por parte de Casper Ruud.

"Lo pasé mal, estuve tres semanas en una camilla sin entrenar. Intentaré hacerlo mejor, ahora tengo dos semanas para entrenar. Aprovechando que vuelvo a estar al 100% físicamente, intentaré hacer una especie de mini pretemporada. Desconozco quién ha sufrido esta lesión, pero agradezco que solo me haya tenido parado un mes y no medio año. Aunque me hayan pegado una paliza, me voy contento porque sé que estamos en el camino correcto", afirmó el tenista español a los medios de comunicación tras perder ante Casper Ruud en tercera ronda del Mutua Madrid Open.

Davidovich se mostró "contento" por haber competido "sin dolor" y apuntó que Casper Ruud es "uno de los mejores jugadores en tierra batida". "Ahora tengo dos semanas para entrenar antes de Roma, debemos aprovecharlas. Aquí no tuve mucho tiempo de entrenar antes de debutar, así que estoy contento por estar de vuelta al circuito, lo echaba de menos", añadió.

El malagueño reconoció que aun le "falta confianza y ritmo" en su juego tras la lesión. "Es cuestión de seguir entrenando y cogiendo esa confianza y esa fuerza. La idea es que si me vuelvo a enfrentar con Casper Ruud la semana que viene, pueda jugar más a mi manera. Me voy con el vaso lleno. Apenas empecé a sacar desde este lunes. El otro día jugué un partido muy bueno y el de hoy nos ayuda para ver en qué cosas tenemos que trabajar para la gira de tierra", agregó.