Alejandro Grimaldo: "Nunca perdí la esperanza de llegar a la selección"

Alejandro Grimaldo poses for portrait after an interview for Europa Press during the call of Spain Team at Ciudad del Futbol on March 18, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain.

Alejandro Grimaldo poses for portrait after an interview for Europa Press during the call of Spain Team at Ciudad del Futbol on March 18, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Siempre alucinas cuando ves a un jugador del nivel de Yamal, es increíble"

LAS ROZAS (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El lateral de la selección española y del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo no esconde que ya se siente "integrado" en la "familia" que es actualmente la 'Roja', un lugar al que "nunca" perdió "la esperanza" de recalar y donde actualmente tiene el "privilegio" de coincidir con "jugadores jovencísimos" a un gran nivel como un "increíble" Lamine Yamal con el que no deja de alucinar, sobre todo por las cosas que hace con su edad.

"Al final ya me siento integrado en el equipo, creo que hemos montado una familia y todo ha sido fácil desde el principio, pero está claro que ahora ya después de más de un año me siento muy cómodo y siempre con muchas ganas de estar aquí", reconoció Grimaldo en una entrevista a Europa Press durante la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El jugador valenciano fue citado por primera vez por Luis de la Fuente diez años después de haber jugado su último partido con la Sub-21, un largo tiempo que no le privó de pelear por "ese sueño" de jugar con la Absoluta. "Quería llegar, tardó un tiempo, pero nunca perdí la esperanza y siempre he seguido trabajando al máximo nivel para poder estar aquí y gracias a Luis y al trabajo he tenido la oportunidad", indicó.

Grimaldo consiguió este premio tras salir "ya desde muy joven" a probar suerte fuera de España, primero en Portugal con el Benfica y luego en Alemania con el Bayer, "algo que te hace crecer mucho y madurar mucho como persona". "Eso también me ha hecho llegar hoy aquí a la selección porque creo que tanto Luis como todo el cuerpo técnico han visto la madurez que he obtenido de todos estos años que he pasado fuera a nivel personal y también futbolístico", puntualizó.

"Siempre he dicho que quiero volver aquí a España, que, más que un sueño, es el objetivo que tengo porque no he tenido la oportunidad de jugar en la Liga que creo que es una competición, además de muy fuerte, perfecta para mi juego y mis características. Además es mi país y quiero jugar aquí", añadió sobre una vuelta a casa.

El lateral, pese a tener solo 29 años, es uno de los más mayores de edad en una selección repleta de juventud. "Viejo no porque me siento muy joven", expresó con una sonrisa. "Cuando ves a jugadores como Lamine (Yamal) o Pau (Cubarsí) jugadores jovencísimos a este nivel tanto en el FC Barcelona como en la selección, y que yo estoy con ellos, es un privilegio, pero también ves que rápido están subiendo y qué rápido se adaptan, y es un orgullo también poder disfrutar de todos ellos", reconoció.

El de Valencia se crió futbolísticamente en La Masia del FC Barcelona, una cantera con mucha presencia en la campeona de Europa y de club que "cuida muy bien a sus jugadores". "Lo sé porque he estado allí siete años y he crecido allí. Crean personas y jugadores increíbles, y están ahora disfrutando de todo ese trabajo que han hecho en las categorías inferiores con muchísimos jugadores de talento arriba", comentó.

Grimaldo forma pareja en el lateral ahora con Marc Cucurella, una pareja que muestra la actual fortaleza que existe en esa posición con alternativas como José Luis Gayà o Alejandro Balde. Todos ellos jugadores de una posición que "hace unos años era bastante diferente a lo que es ahora" y que el jugador del Bayer ve como "una pieza fundamental y clave en muchísimos equipos de Europa".

"Son los que crean esa superioridad, tanto por dentro como por fuera, y pueden crear, a nivel de la ofensiva muchísimo peligro, y creo que es algo que me ha venido muy bien a mí porque estoy muy a gusto en ese trabajo ofensivo tanto por dentro como por fuera, y también ha sido una de las cosas que me ha hecho llegar hoy aquí a la selección", detalló Grimaldo.

En la 'Roja' tiene como competencia a Cucurella, con el que tiene "una relación muy cercana" porque son "amigos". "Creo que tenemos la posición muy bien cubierta. Nos compenetramos muy bien, tanto dentro como fuera del terreno de juego y Luis lo sabe. Le deseo lo mejor cuando juega él y viceversa por su parte cuando juego yo. Es algo que hace sumar mucho al equipo y que nos está ayudando mucho de cara a los partidos que estamos jugando", afirmó.

"SIEMPRE ALUCINAS CUANDO VES A LAMINE YAMAL"

El internacional firmó números espectaculares la pasada campaña, con 32 participaciones en goles tras 12 tantos y 20 asistencias con el Leverksusen, tres menos, por ejemplo, que Vinícius Jr, según datos de 'Driblab'. "Hay mucho trabajo detrás y mucha buena toma de decisión en el último tercio", resaltó.

"Es algo que he trabajado durante muchísimos años. Intentar aportar ese desequilibrio tanto por dentro como por fuera y luego decidir bien en el último tercio porque por muchas veces que llegues arriba, si no decides bien, no sirve de nada. Es algo en lo que he trabajado mucho y el año pasado, también con la dinámica del equipo, ayudó. Pero creo este año también llevo unos muy buenos números para jugar de lateral y hay que seguir sumando porque creo que es algo importante para el equipo", argumentó el valenciano.

Y como lateral izquierdo, tiene que medirse a rivales como Lamine Yamal, "un jugador que en el uno contra uno es muy difícil de parar" y para el que "necesitas ayuda y el trabajo de todo un equipo". "Por suerte lo podemos disfrutar y que juego en el mismo equipo que él, que lo sufran otros laterales", declaró.

El joven extremo de 17 años les sigue sorprendiendo en el grupo pese a estar ya asentado. "Siempre alucinas cuando ves a un jugador de ese nivel. Al principio, alucinabas incluso más porque decías '¿cómo puede ser que con esta edad, que acaba de llegar y está haciendo esto?'. Pero lo sigue haciendo, es increíble el nivel que tiene, de los mejores del mundo, y ojalá siga así y consiga todo lo que se merece", opinó.

Grimaldo vivió la pasada campaña una situación poco común, con sólo una derrota oficial, la de la final de la Liga Europa con el Bayer Leverkusen con el Atalanta italiano, y que dista un tanto de la actual ya eliminados de la Champions y con la Bundesliga muy difícil de reeditar.

"Son temporadas que no suelen pasar y es algo histórico que hemos hecho. Este año tenemos la presión añadida de esa temporada porque estamos haciendo un año muy bueno y parece que no es suficiente por todo lo que conseguimos el año pasado", puntualizó.

En su club, tiene como entrenador a Xabi Alonso, muy parecido a Luis de la Fuente porque también es un entrenador "muy cercano con el jugador" y como al de Haro "le gusta tener la pelota y la presión tras pérdida". "Tienen todos esos aspectos muy parecidos entre ellos y muy positivos a nivel personal por mi parte. Y luego también tiene sus cosas diferentes porque cada uno tiene su forma de pensar en el juego, pero son entradores muy parecidos a la hora de interpretar muchas situaciones del juego", sentenció.