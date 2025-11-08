Alejandro Montalvo y Alba Riera revalidan en Riad sus títulos de campeones del mundo de trial.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de trial ha cerrado este sábado un excelso Campeonato del Mundo de ciclismo urbano en Riad (Arabia Saudí) después de conquistar dos oros más en categoría élite por obra de Alejandro Montalvo, su tercero seguido en 20", y Alba Riera, el segundo consecutivo para ella.

Además, la última jornada de este Mundial dio a España medallas de plata con Eloi Palau en élite 20", Julen Sáenz de Ormijana en élite 26" y Vera Barón en categoría élite. "Con este brillante resultado en la última jornada el combinado nacional dirigido por Javi Alonso cierra la cita más importante del año con un total de 11 medallas, 6 de oro, el botín más exitoso del trial nacional en una cita por el arcoíris", dijo Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), contando pruebas júnior.

Riera y Barón mostraron su favoritismo en la final, donde solo les separaron 10 puntos. Barón cometió un error en el segundo sector y sumó 40 puntos, por los 50 de Riera ahí; esa diferencia siguió hasta el final y la catalana se proclamó campeona con 270 puntos frente a los 260 de la madrileña. La otra española en liza, Laia Esquís, fue quinta con 90.

Mientras, Montalvo se reivindicó como dominador de la categoría de 20" al encadenar tres años como campeón mundialista. Tuvo un reñido duelo con Palau, que fue subcampeón a solo 10 puntos de su compatriota. El también español Borja Conejos acabó la final cuarto, con 210 puntos.

Por último, Sáenz de Ormijana rozó el arcoíris en categoría élite 26", pero sufrió por un segundo sector en el que solo logró 30 puntos, frente a los 60 del británico Charlie Rolls. Finalmente, Sáenz de Ormijana concluyó con 230 puntos, a solo 10 del oro. Mientras, Daniel Barón ocupó la cuarta posición a 20 puntos del podio, Martí Vayreda fue quinto y Toni Guillén terminó en el sexto lugar de la final.