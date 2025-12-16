Alejandro Valverde: "Ayuso ha demostrado ser el líder y lo puede seguir siendo el año que viene"

Alejandro Valverde during the Desayunos Deportivos Europa Press with Jose Vicioso Soto, President of the Royal Spanish Cycling Federation; Alejandro Valverde, national coach of elite men's road cycling team in Spain; Gema Pascual, Spanish women's national - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de ciclismo, Alejandro Valverde, confesó que el ciclista Juan Ayuso "ha demostrado ser el líder" de la selección durante este primer año, pero no olvida que viene "una generación muy buena" con nombres como Benjamín Noval y Héctor Álvarez, mientras que dejó clara su felicidad por tener "una oportunidad muy bonita" en su actual puesto, en el que considera importante contar "con la opinión del corredor".

"A día de hoy tenemos a Juan Ayuso, que ha demostrado tanto en el Mundial como en el Europeo estar a la altura de ser el líder, pero en un futuro próximo tenemos a unos jóvenes como Héctor Álvarez y Benjamín Noval", aseguró Valverde este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

En el pasado Mundial, celebrado en Ruanda, la selección española estuvo en la disputa por las medallas con Ayuso, pero hubo "un corredor que es muy superior a los demás" como es el esloveno Tadej Pogacar. Sin embargo, opina que el equipo "estuvo y corrió bien". "Tanto en Mundial como en el Europeo, hicimos 'Top 10' con Juan Ayuso, que va dando pasos y la generación va creciendo", apuntó.

El seleccionador tiene claro que su "opción" para el liderato en los campeonatos internacionales es el actual corredor del Lidl-Trek. "Este año ha sido Juan el líder, el año que viene creo que puede seguir siendo el máximo aspirante, tal y como es el Mundial también", admitió el murciano.

Sin embargo, este no olvida lo que viene por detrás, destacando a nombres como Héctor Álvarez y Benjamín Noval. De hecho, cree que el segundo habría sido como "mínimo medalla de plata" en el Mundial en la categoría júnior si no se hubiera caído. "Viene una generación muy buena y estamos viendo todos los éxitos también en categorías anteriores a los profesionales", apuntó.

De todos modos, sabe que en la actualidad todos deben lidar con Pogacar, al que ve "muy superior" al resto. Alejandro Valverde le conoce bien de haber competido contra él y de ganarle. "En mi último año, estuve muy cerca en la Strade-Bianche; él ganó, pero yo hice segundo", recordó. "Ganarle le he ganado, sí, pero ahora ya es cosa de otros", agregó con una sonrisa.

"Allá donde él pretende ganar, gana. Si no gana, te hace segundo, como en la Paris-Roubaix, que era su primer año que corría y porque tuvo una caída, si no se lo hubiese puesto más difícil a Van der Poel", comentó sobre el esloveno.

"LA OPINIÓN DEL CORREDOR ES MUY IMPORTANTE"

Por otro lado, el seleccionador español valoró su primer año en el cargo en lo que "ha sido una primera experiencia muy bonita y bastante diferente". "Cuando eres deportista, te lo dan todo prácticamente hecho. Solo te dedicas a dar pedales, descansar y pensar en próximos objetivos. Ahora es otra faceta de mi vida, muy contento con la oportunidad de la Real Federación Española de Ciclismo y de José Vicioso", afirmó.

"Movistar Team me ha dado muy buenos momentos, pero la selección también. Siempre he estado en todos los Mundiales consiguiendo medallas o estando cerca, y cuando me lo propuso José (Vicioso) me dije que era una oportunidad muy bonita. Al final, el ser director es estar mucho tiempo fuera de casa y yo ya no me apetecía tampoco estar", argumentó sobre haber preferido este cargo a otro en la formación ciclista donde desarrolló casi toda su carrera.

Para Valverde, su actual cargo requiere "responsabilidad", pero desde el principio creyó que podía "desempeñar muy bien este papel". "Y aquí estamos, en un primer año de aprendizaje que ha estado bien y contentos", confesó.

"Creo que se van dando pasos poco a poco, se va evolucionando. Ya lo hemos visto este año con todas las medallas que la selección femenina ha conseguido y en las otras disciplinas. Para nosotros, fueron unos Mundiales un poco especiales, fueron en Ruanda y luego muy seguido al Europeo, pero muy contento, muy ilusionado", detalló.

Una novedad que instauró para la preparación de Mundial de Ruanda fue una concentración en la Sierra de Guadarrama con todos los integrantes de la selección para "convivir juntos por lo menos tres o cuatro días antes de ir". "Hicimos una buena convivencia, una primera convivencia allí y creo que fuimos al Mundial todos con la mente, sabiendo lo que teníamos que hacer y más unidos. Al final los profesionales no podemos hacer muchas concentraciones porque están todo el día en concentraciones con sus equipos", aseguró.

Valverde confiesa que se sigue sintiendo ciclista a pesar de ser el seleccionador nacional por lo que "dar órdenes cuesta trabajo", aunque es parte de su trabajo y tiene que "asumirlo y exigir". "No es blanco o negro, tienes que pedir opinión porque la opinión del corredor también es muy importante. Hay que hacer un equilibrio para que todo fluya mucho mejor y que se puedan conseguir los éxitos", explicó.

El murciano sigue disfrutando de la bicicleta con salidas "por las mañanas", un hecho que lo hace como parte de su vida para sentirse "bien, contento y a gusto". "Me da energía teniendo tiempo. Sigo practicándolo", manifestó.

Finalmente, el exciclista sigue manteniéndose también como embajador del Movistar Team, una realidad que compagina "bastante bien porque hay tiempo para todo". "Con la selección hay que seguir muy de cerca; de hecho, si yo voy a alguna concentración como embajador de Movistar, al mismo tiempo hay corredores que son los que también puedo estar mirando de cara al Mundial", concluyó.