Alejandro Valverde: "Si Ayuso está convencido y con ganas, va a ser el líder de la selección"

Alejandro Valverde, new men’s elite national street selector, poses for photo during the official presentation of the new technical team of the Royal Spanish Cycling Federation, at Consejo Superior de Deportes CSD on March 19, 2025, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador nacional masculino de ciclismo en carretera, Alejandro Valverde, tiene clara su idea de que Juan Ayuso sea "el líder de la selección", siempre y cuando esté "convencido y con ganas"; mientras que confirmó que su relación con Óscar Freire "sigue absolutamente igual" que antes a pesar de toda la polémica en torno a un cargo para el que tampoco cree que sea vital haber pasado por un puesto de director de equipo.

"Hay que coger un grupo que sepa leer bien la carrera, que hayan corrido varios Mundiales; y luego con la juventud, que están andando mucho. De hecho, Juan Ayuso si está convencido y con ganas, para mí creo que va a ser el líder de la selección", comentó el murciano en una entrevista a Europa Press.

Aunque avisa de que todavía es "pronto" para confirmar quién ostentará este liderazgo en la selección en las próximas citas para el combinado nacional, pone al joven ciclista catalán del UAE Emirates como máxima referencia. "Tiene un gran poderío y se encuentra muy bien. Todavía no he hablado con él, pero seguro que está en sus planes ir al Mundial porque quién no quiere ir a uno. Además, este le puede venir bastante bien", manifestó.

Valverde llega a la RFEC con el objetivo de "crear un gran grupo de trabajo de auxiliares, mecánicos y masajistas" que estén a su lado para poder ayudarle a crear "un gran grupo de corredores". "Este de Ruanda es un Mundial que no nos viene nada mal. Sabemos que hay corredores muy fuertes, rivales que están muy en forma para poder ganar, pero nosotros no estamos cojos", aseguró.

"Tenemos muy buenos corredores que pueden ayudar a los líderes y están muy bien. Luego, se ganará o no se ganará, que eso depende de las circunstancias o de cómo se encuentre también cada uno, pero partimos con ilusión", advirtió el nuevo seleccionador nacional.

Precisamente, para destronar al actual campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogacar, reitera la necesidad de "hacer un gran grupo" con líderes que "puedan hacerle sombra". "Uno está en su propio equipo, que es Juan Ayuso, que todos sabemos que tal y como es el recorrido, le viene bien. Incluso Mikel Landa, Enric Mas o Carlos Rodríguez son corredores que están bien. A lo mejor jugando con estrategia y haciéndolo bien se le podría hacer trabajar más de lo que él debería y hacerle bastante daño", apostilló.

"Hay que buscar ahí. Aún queda mucho, aún queda ver si realmente los corredores que yo he nombrado están bien para esa cita y están con ilusión porque lo importante es eso. Si no lo están, ya puede ser Mikel Landa, Juan Ayuso o quien sea, que no van a hacer bien el Mundial. Entonces sobre todo hay que coger corredores que estén con ilusión y con ganas", insistió.

Alejandro Valverde afronta esta oportunidad "con ganas" y centrado en sacar el máximo partido y potencial a los ciclistas, aunque "queda mucho" para la disputa del Mundial y el Europeo --la cita mundialista en Ruanda, del 21 al 28 septiembre; y la europea en Francia, del 1 al 5 de octubre--.

De todos modos, Valverde prefiere no desvelar los nombres de los ciclistas con los que ya se ha puesto en contacto. "Ya he hablado con algunos, pero, de momento, me lo guardo. Tengo que empezar a hablar con todos los ciclistas que más o menos tengo en mente", añadió.

"HE CORRIDO 14 MUNDIALES Y SÉ CÓMO SON"

Otro ciclista que está en los planes del nuevo seleccionador es el vallisoletano Iván Romeo, actual campeón del mundo Sub-23 de contrarreloj, y para el que tiene "el objetivo de que sea campeón". "Tiene un presente y un futuro muy bueno. Es un corredor muy joven, que está dando pasos agigantado. Ya este año ha hecho un buen inicio de temporada, haciendo buenas cronos y generales", afirmó.

A pesar de que Valverde atiende a este medio vía telefónica, se le nota satisfecho y feliz ante el nuevo proyecto: "Estoy contento, ya tranquilo de haber cerrado todo y con ilusión", aseguró, confesando que esta idea se comenzó a gestar "hace tres años" cuando todavía era ciclista profesional en una conversación con el actual presidente de la RFEC, José Vicioso, en aquel entonces máximo mandatario de la Federación Madrileña de Ciclismo.

"Coincidí con José Vicioso y él me dijo 'mira, si llego en algún momento a ser presidente de la RFEC, me gustaría que tú fueras el seleccionador'", recuerda Valverde que le apuntó al dirigente que era algo que le hacía ilusión. "Entonces, cuando terminé mi carrera de corredor, me saqué el título de director pensando ya en ello. Y ahora ha llegado el momento. Me llamó José y me dijo 'lo que te dije sigue en pie'; y le contesté 'venga, vamos a tirar hacia adelante'", comentó.

Precisamente esa llamada le llegó al campeón del mundo de 2018 "sobre las Navidades", un nuevo puesto que no cree que le llegue con precocidad. "El hecho de ser seleccionador no quiere decir que antes tenga que haber pasado por director. De director son 100-120 días de carrera; mientras que al ser seleccionador es el Mundial y el Europeo", puntualizó.

"La idea yo la tengo bastante clara. He corrido 14 Mundiales y entiendo cómo son. Encima, en los Mundiales no hay pinganillo, entonces al ser seleccionador tienes que tener también la idea clara de a los que llevas para que se entiendan bastante bien porque son rivales durante todo el año. Es decir, ser seleccionador es una labor diferente a la de director", expresó.

"CUANDO SALIÓ QUE PODRÍA SER SELECCIONADOR, FREIRE ME MANDÓ UN MENSAJE"

Pero su llegada a la RFEC se ha visto envuelta en algo de polémica. El también exciclista español y tricampeón del mundo Óscar Freire reconoció semanas antes de que Vicioso se pusiese en contacto con el murciano que el elegido para coger las riendas del combinado nacional era él. "Cuando salió que yo podría ser seleccionador, él me mandó un mensaje en el que me decía que había estado hablando con él (Vicioso) y que esto había sido así", aseguró Valverde.

Aún así, su relación con el cántabro "sigue absolutamente igual", no ha cambiado pese a este malentendido en el que se han visto involucrados. "Lo que ellos hablaron, lo saben ellos, yo no puedo opinar. Además, yo sí que he hablado con Freire y entre nosotros, a nivel personal, no ha cambiado absolutamente nada", subrayó el de Las Lumbreras.

"He estado bastante tranquilo. Tenía las cosas bastante claras y lo que yo quería es que se cerrara como yo quería, he estado esperando que llegara el momento para que se cerrara. Cuando llegara el momento, iba a llegar; no había prisa", recalcó el ganador de La Vuelta de 2009.

Por ello, no cree que Freire tenga "muchas ganas" de formar parte de su equipo. "Creo que ya lo dejó bastante claro", aseveró. Aunque sí que le gustaría contar con gente que le pueda aconsejar. "Me llevo muy bien con todos mis anteriores seleccionadores y si tengo que pedir algún consejo, sé que ellos me lo van a dar encantado y yo se lo voy a pedir también encantado", manifestó el murciano.

Finalmente, quiso destacar su función todavía como embajador del Movistar Team y con quien va a "hacer alguna prueba de gravel". "Para mí Movistar es mi equipo y eso no ha cambiado", declaró el murciano sin renunciar a un futuro regreso al conjunto telefónico como director de equipo.