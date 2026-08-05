Aleksander Sekulic: "Tenemos talento y calidad, debemos jugar como una unidad"

El nuevo entrenador del Barça de baloncesto, Aleksander Sekulic, en su presentación - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Barça de baloncesto, Aleksander Sekulic, ha asegurado este miércoles que la plantilla blaugrana cuenta con "talento y calidad", aunque admitió que necesitará tiempo para adaptarse tras la profunda renovación acometida este verano, y apostó por construir "una unidad" sobre la pista para devolver al equipo a la pelea por los títulos.

"Tenemos talento y calidad, solo debemos encontrar la manera de jugar como una unidad", aseguró el técnico esloveno durante su presentación oficial como nuevo entrenador azulgrana, en la que también reconoció que el equipo precisará un periodo de adaptación por la llegada de numerosos jugadores.

Sekulic explicó que el rejuvenecimiento de la plantilla era una idea compartida con el club y defendió el perfil de los fichajes realizados. "Queríamos un equipo más joven, no joven, sino más joven. Era una idea del club y también la compartía yo. Habrá jugadores sin experiencia en la Euroliga, pero todos han sido elegidos porque creemos que pueden jugar como queremos. El equipo necesitará un poco más de tiempo por razones evidentes, pero tenemos talento y calidad", afirmó.

En ese sentido, señaló que el objetivo será construir un equipo sólido por encima de las individualidades. "Lo más importante es que el equipo encuentre la forma de jugar unido. Quiero un equipo que juegue como una sola unidad. Me gusta un baloncesto con ritmo alto, más posesiones, una defensa agresiva, mucha lucha e intensidad en la pista", describió.

El entrenador esloveno también dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado, especialmente si el club encuentra oportunidades que encajen con el proyecto deportivo.

"Estamos satisfechos con la plantilla que tenemos. Siempre estamos explorando el mercado para mejorar el equipo y ser todavía más competitivos. Si encontramos una solución que encaje con el club y con nuestra idea de juego, haremos cambios. Si tiene sentido incorporar jugadores, lo haremos", explicó.

Sobre el papel de los cuatro jugadores que continúan de la pasada temporada --Joel Parra, Darío Brizuela, Kevin Punter y Juan Núñez--, Sekulic evitó personalizar y destacó la importancia del colectivo.

"No quiero hablar demasiado de individualidades. Lo que queremos construir aquí es un equipo basado en la química y en jugar como una unidad. Cada jugador va a tener un papel importante, marque puntos, coja rebotes o dé asistencias. Ellos serán muy importantes para transmitir a los nuevos jugadores qué significa jugar para el Barça", comentó.

Asimismo, prefirió no detenerse en las tres temporadas sin títulos del conjunto blaugrana. "No quiero comentar demasiado lo que pasó en el pasado. Tenemos que mirar hacia delante. Este club quiere competir por los títulos y ese es uno de nuestros objetivos para la próxima temporada. Lo que pasó antes ya quedó atrás", manifestó.

Preguntado por qué consideraría un éxito en su primera campaña, el técnico priorizó la identidad del equipo por encima de los resultados inmediatos.

"El Barça siempre compite por los títulos. Para mí, el mayor éxito será que los aficionados reconozcan nuestro estilo de juego y estén satisfechos con la forma en la que jugamos. Los títulos serán la recompensa por ese trabajo", aseguró.

El técnico también valoró su llegada al banquillo blaugrana y su estreno en la Liga Endesa. "Es un honor estar aquí. Quiero dar las gracias al presidente Joan Laporta, a la junta y a todo el mundo en el Barcelona por confiar en mí. Es una gran responsabilidad entrenar a uno de los mejores clubes de Europa", señaló.

Además, calificó la Liga Endesa como "la mejor competición doméstica de Europa" por el nivel de sus jugadores, entrenadores y organizaciones, y auguró una temporada "muy exigente" para un Barça que afronta una profunda remodelación.

Respecto a la confección de la plantilla, explicó que algunos fichajes ya estaban cerrados antes de su llegada, aunque destacó que la dirección deportiva le ha dado margen de decisión. "Algunos jugadores ya estaban aquí antes de que yo firmara, pero me han dado mucha libertad, no solo a mí sino a todo el cuerpo técnico, para incorporar a los jugadores que creemos que encajan en lo que queremos construir aquí", dijo.

Sekulic también fue preguntado sobre cómo compaginará el cargo de entrenador del Barça con el de seleccionador de Eslovenia. "La prioridad para mí es el Barça. La selección tiene solo dos ventanas y no es fácil, pero tengo plena confianza en mi cuerpo técnico. Cuando tienes confianza y calidad, todos los obstáculos son más fáciles de gestionar. Creo que es posible, pero veremos cómo funciona", respondió.

Por último, lanzó un mensaje a la afición del Palau Blaugrana, cuyo apoyo considera clave para el éxito del nuevo proyecto. "No quiero sonar a tópico, pero este equipo va a necesitar el apoyo de la afición y su energía. Ya he estado en el Palau como espectador y he sentido ese ambiente. Ahora estaré en el banquillo y creo que ese apoyo será la mayor ayuda que podemos recibir, especialmente para un equipo tan nuevo desde el inicio de la temporada", concluyó.