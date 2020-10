La alemana Julia Goerges anuncia su retirada a los 31 años

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista alemana Julia Goerges anunció este miércoles su retirada con efecto inmediato tras haber conquistado siete títulos en su carrera, todos entre 2018 y 2019.

Goerges, de 31 años, semifinalista de Wimbledon en 2018, alcanzó el número 9 del ranking WTA, y su última aparición se produjo en el reciente Roland Garros.

"Querido tenis, te escribo, porque estoy listo para decir 'adiós'", dijo Goerges en Instagram. "He tenido tantos tipos diferentes de emociones a lo largo de nuestro viaje y estoy muy agradecida por todo lo que me has mostrado y enseñado", añadió la germana.

"Aprendí a lidiar con las derrotas más difíciles pero también a disfrutar de las victorias más increíbles de mi carrera, a luchar muchas veces cuando estaba luchando contigo y a través de todo eso nunca perdimos de vista nuestros sueños. Estoy lista para cerrar el capítulo del tenis de mi vida y abrir uno nuevo", sentenció.

Goerges ayudó a que Alemania volviera al mapa del tenis femenino después del retiro de Steffi Graf y Anke Huber, junto con la tres veces ganadora del 'Grand Slam' y ex número uno del mundo Angelique Kerberer, y Andrea Petkovic.

El presidente de la Federación Alemana de Tenis (DTB), Ulrich Klaus, la elogió como "una destacada representante del tenis alemán". "Siempre podías sentir cuánta pasión tenía ... Julia siempre nos emocionó con su tenis. La extrañaremos mucho en la gira y en el equipo nacional", dijo Klaus en un comunicado.