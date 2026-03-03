Alemania no desfilará en la Apertura de los Juegos Paralímpicos como protesta por las banderas rusa y bielorrusa

Archivo - 04 March 2022, China, Beijing: Anna-Lena Forster and Martin Fleig, flag bearers of Germany, enter the stadium with their team during the opening ceremony of Beijing 2022 Winter Paralympic Games at the Beijing Olympic Stadium "Bird's Nest". Photo - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

BERLÍN, 3 Mar. (dpa/EP) -

La delegación de Alemania no participará en el desfile de deportistas durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, prevista para el 6 de marzo en Verona (Italia), como protesta por la admisión de rusos y bielorrusos bajo su propia bandera.

La Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados (DBS) tomó su decisión después de que la ministra de Estado de Deportes y Voluntariado de Alemania, Christiane Schenderlein, señalase que tampoco participaría en la ceremonia inaugural si Rusia y Bielorrusia mantienen sus enseñas. Sin embargo, sí sigue teniendo intención de acudir a eventos durante estos JJ.PP., al igual que los deportistas también competirán.

Ucrania lleva más de cuatro años defendiéndose de la invasión del Ejército ruso, con Bielorrusia como aliado de Rusia. A diferencia de los recientes JJ.OO., los responsables de la cita paralímpica decidieron levantar la prohibición a rusos y bielorrusos de compitir bajo su propia bandera, lo que enfureció a la delegación ucraniana y a otros países.

"Esta decisión nos permite centrarnos en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana", afirmó este martes la DBS en un comunicado. El equipo alemán participará según lo previsto en las grabaciones previas a la ceremonia de inauguración, según indicó esa nota de prensa. En cambio, Ucrania y Estonia boicotearán por completo la Ceremonia de Apertura.