Alemania será la sede de la Eurocopa Femenina de 2029

Archivo - 27 July 2025, Switzerland, Basel: England's Lucy Bronze lifts the trophy as she celebrates with team-mates after winning the UEFA Women's Euro 2025 Final soccer match against Spain at St. Jakob-Park. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alemania acogerá la Eurocopa Femenina 2029 de fútbol tras ser elegida por la UEFA en un proceso en el que también participaron como aspirantes a sede Polonia y la candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia, según anunció este miércoles el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, en una ceremonia especial sin puntos intermedios en el lead.

Ceferin agradeció "el trabajo incansable y el compromiso" de las tres delegaciones y subrayó que cada propuesta mostró "visión y un trabajo en equipo excepcional entre federaciones nacionales, gobiernos y expertos locales, inspirados por el listón marcado por Suiza el pasado verano". El presidente de la UEFA felicitó a Alemania y aseguró que esperan "un torneo inolvidable en el verano de 2029".

El campeonato, que contará con 16 selecciones, se disputará en estas ocho sedes: Colonia (Cologne Stadium), Dortmund (BVB Stadion Dortmund), Düsseldorf (Düsseldorf Arena), Fráncfort (Frankfurt Arena), Hannover (Niederachsenstadion), Leipzig (Leipzig Stadium), Múnich (Munich Football Arena) y Wolfsburgo (Wolfsburg Arena).

El Comité Ejecutivo de la UEFA también designó a las anfitrionas de varias fases finales juveniles: Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA (Bélgica 2028 y Turquía 2029), Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA (Portugal 2028 e Italia 2029), Campeonato de Europa Masculino Sub-17 de la UEFA (Lituania 2028 y Moldavia 2029) y Campeonato de Europa Masculino Sub-19 de la UEFA (Chequia 2027, Bulgaria 2028 y Países Bajos 2029).

La próxima reunión del Comité Ejecutivo tendrá lugar el 11 de febrero de 2026 en Bruselas, en vísperas del 50º Congreso Ordinario de la UEFA.