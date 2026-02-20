Alessio Lisci: "Dicen que el Real Madrid está mal y tiene problemas, pero ganan y se han puesto líderes"

Alessio Lisci, head coach of CA Osasuna, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and CA Osasuna at Estadio de Vallecas on January 24, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de CA Osasuna, Alessio Lisci, recordó que, aunque "dicen que el Real Madrid está mal y tiene problemas", están ganando "todos los fines de semana y se han puesto líderes", pero el equipo 'rojillo' "llega bien" y le gusta "jugar contra los mejores del mundo".

"Parece que está mal, que hay problema, pero ganan todos los fines de semana, ahora se han puesto líderes también, pero eso nos mola. Cuando estás a ciertos niveles, lo que te encanta es jugar contra los mejores y ellos son de los mejores del mundo, y es lo que lo que nos gusta. Estamos con muchísima ilusión de jugar el partido de mañana, partido especial, este tipo de encuentros gusta y el equipo llega bien", analizó el italiano en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (18.30).

Osasuna viene de no merecer el punto ante el Elche CF, porque no hicieron su "mejor partido". "Aún tenemos menos puntos de los que hemos merecido en el campo así que son cosas que pasan y cuando estás en una dinámica positiva, eres capaz de sacar puntos aunque no te lo hayas merecido mucho, y mañana queremos alargar esa dinámica de buenas sensaciones", deseó.

"En casa llevamos todo el año bien, estamos con ilusión, con ganas y esperando a la afición, porque me han dicho que el ambiente contra Real Madrid siempre es increíble y estoy con ganas, sobre todo, de ver cómo responde la afición", agregó.

Sin embargo, dejó claro que no quiere que su equipo caiga "en el error de una clasificación tranquila", porque "los partidos son muy difíciles y como enganches dos derrotas, estás otra vez ahí, vuelves a jugar en casa con presión". "Lo que tenemos que hacer es seguir apretando, puntuando y jugar como si estuviéramos últimos o que fuera la última bala del año", advirtió.

"Evidentemente, la clasificación ahora es mejor, pero también sabemos que nadie se puede relajar porque a la mínima, te vuelven a apretar desde atrás. Así que aquí tenemos que seguir a 'full' y mañana es un partido que hay que tratarlo como una final", añadió.

Pero es "un partido más de calmar, porque la motivación contra esos equipos te viene natural", por lo que Lisci cree que "hay que ir jugando con la carga emocional". "Seguro que el ambiente va a ser especial. Entiendo también que hay que contagiarse lo justo de la grada. Cuando entras ya ellos te llevan en volandas, así que va a ser difícil, cuando la afición te está empujando, controlarte. Real Madrid es un equipo tremendo, necesitas ese plus de la afición, te llega a dar ese 101% que necesitas para poder ganar", señaló.

Lisci avisó que el Real Madrid, "más allá del talento que tiene", es "peligrosísimo" cuando puede correr. "Ya lo vimos en la ida, que una que nos corrieron nos sacaron penalti. Así que tenemos que llevar todas las fases muy bien. Sobre todo los reinicios, porque son muy peligrosos en esa faceta. Tienen mucha cantidad de juego con reinicios rápidos. Tenemos que estar muy vivos en todo y hacer un partido que esté lo más posible cerca de la perfección", apuntó.

"Creo que en los últimos partidos del Real Madrid es un equipo mucho más compacto, capaz de competir muy bien en todas las situaciones en un partido. Han vuelto a recuperar eso. Me preocupa que ahora mismo es un equipo que está cómodo siempre. Han vuelto a tener esa tranquilidad. Si tienen el balón, están cómodos; si no lo tienen, están cómodos; si presionan, están cómodos; si están en bloques bajos, están cómodos", dijo.

Además, reveló que han "analizado los penaltis que les han pitado" al Real Madrid. "Por varias razones, uno porque hemos recibido muchos penaltis en contra y esto hay que arreglarlo, porque la mayoría sí que son, entonces no nos podemos quejar. Dos, porque la mayoría de los penaltis que les han pitado para mí son penaltis. Son jugadores listos, son muy rápidos", reconoció.

Finalmente, admitió que "claro que te tienes que preocupar y ajustar cosas" para defender ante Vinícius Júnior. "Seríamos presumidos si no lo haríamos, porque es un jugador muy diferencial y de un nivel tremendo. Está entre los mejores futbolistas del mundo. Hemos ajustado cosas porque es necesario, como cuando jugamos contra Lamine Yamal. Ese perfil de jugador que juega pegado a banda, pueden meterse por dentro y hacer cosas diferentes. Tienes que saber cómo controlarlo, no podemos exponer un jugador nuestro sin ninguna ayuda a 90 minutos de tu a tú con Vinícius", concluyó.