Alex Bergantiños: "Tengo la conciencia muy tranquila, no hice nada malo"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Deportivo de La Coruña Alex Bergantiños se mostró "muy tranquilo" tras acudir a declarar por el audio privado que se desveló este martes y en el que hablaba de un posible "'paripé'" en su partido aplazado ante el Fuenlabrada, asegurando que no ha hecho "nada malo" y que no incitó "a nadie a adulterar nada".

"Estoy bien, muy tranquilo. El Departamento de Integridad ha querido preguntarme sobre el audio y se lo he explicado", indicó Bergantiños a los medios tras prestar declaración en la Comisaría de Lonzas. "No", replicó sobre si había sido detenido, dejando claro que respondió por una "posible adulteración de un resultado".

El capitán deportivista explicó que no había "incitado a nadie a adulterar nada" sino a "reiterar" lo que están viviendo. "El audio es una muestra del hastío en el que vivimos. Se nos apartó de la competición y se nos quitó la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con todos los demás", recordó.

"Creo que la denuncia es de LaLiga, de su Departamento de Integridad", apuntó. "Yo estaba en el parque de al lado de mi casa haciendo una entrevista. Parece que la policía ha ido primero a mi casa y luego al parque", relató Bergantiños.

"Tengo que agradecer a los chicos de la unidad especial que me han tratado excepcional y me lo han explicado todo. Lo entiendo perfectamente, es su trabajo, es más el ruido que se genera, y mientras el CSD, la RFEF, la AFE y LaLiga se amparan en unas siglas y los únicos que dan la cara son los jugadores que no hemos provocado esto", añadió.

El centrocampista gallego se quejó de que se esté "usando" a los futbolistas. "Estamos desamparados, y en ese audio se refleja el sentido de la plantilla", advirtió. "Estoy tranquilo y tengo la conciencia muy tranquila por no hice nada mal. No sé como va esto, los jueces dirán si ven algo o no", recalcó.

Bergantiños confesó que le dolía "a nivel personal" la filtración del audio, que está grabado "en un contexto", como si fuera "una conversación de vestuario" y después de "dos semanas de frustración". "No creo que diga nada que no piense todo el mundo. No he hablado con nadie de otros clubs y vamos jugar el partido cuando lo mande Competición", aseguró. "Es un acto de cobardía sacar afuera cosas internas, pero estoy convencido de que quien fue no va a pedir disculpas", zanjó.

El capitán del 'Depor' tiene claro que les gustaría "tener respuestas para todo", como el hecho de quien tuvo la responsabilidad de que jugase la jornada cuando había "un riesgo sanitario para la ciudad y otros equipos". "Dijimos antes de jugar que no se debía de jugar obviando nuestro partido porque iba a ser una injusticia deportiva pasara lo que pasara. ¿Qué pasaría si nosotros jugáramos contra el Fuenlabrada y nos diese la permanencia? ¿Cómo estarían el Lugo y el Albacete?", advirtió.

Bergantiños afirmó también que sus compañeros están haciendo "un esfuerzo" para jugar el partido y que son "más que suficientes" para hacerlo. "No hemos entrenado porque la propia Liga había dicho que se había acabado la competición y que el Elche jugaba el 'playoff', pero es una muestra más del desamparo de los jugadores que no sabemos a qué atenernos. Es un descontrol y pedimos que se nos dé un poco de seguridad y se nos diga en qué categoría va a estar cada equipo", sentenció.