Àlex Calatrava ficha por el Espanyol hasta 2031

Archivo - Alex Calatrava of CD Castellon looks on during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cordoba CF and CD Castellon at Bahrain Victorious Nuevo Arcangel stadium on September 5, 2025, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciado este jueves el fichaje del centrocampista Àlex Calatrava, que se convierte en el primer refuerzo blanquiazul para la temporada 2026-27 tras el acuerdo alcanzado con el CD Castellón, y firma contrato hasta el 30 de junio de 2031.

El futbolista barcelonés, de 26 años, llega al conjunto 'perico' después de consolidarse como una de las piezas más destacadas del Castellón en LaLiga Hypermotion. En la temporada 2025-26 disputó 43 partidos, incluidos dos del 'playoff' de ascenso, en los que firmó 15 goles y repartió ocho asistencias.

Formado en las categorías inferiores de la UA Horta, la UE Sant Andreu, el CF Parets, la UE Sants y la UE Costa Brava, Calatrava pasó posteriormente por el filial del Atlético de Madrid, con el que logró el ascenso a Primera RFEF, antes de recalar en el Castellón.

En el conjunto castellonense disputó un total de 75 encuentros oficiales, con un balance de 21 goles y 19 asistencias, unas cifras que le permitieron consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de la categoría de plata.

Ahora da el salto a LaLiga EA Sports con el RCD Espanyol, en el que es el primer refuerzo de Monchi, aterrizado este verano al club blanquiazul como su nuevo nuevo director general deportivo, en este todavía incipiente mercado.