Álex Márquez: "2025 fue tan bueno que me dejó muy vacío"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati), en un evento en Madrid de su patrocinador Momoven. - MOMOVEN

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) recuerda que el año 2025 "fue tan bueno" que le dejó "vacío", por lo que le costó "arrancar" en la nueva temporada del Mundial de Motociclismo, en la que "se está haciendo todo más bola" después de una pretemporada "un poco engañosa", aunque ya avisó de que 2027 será "la bala real que habrá que cargar bien" en lo que auguró como "un año muy bonito".

"La pretemporada en Malasia fue un poco engañosa. A mí se me da muy bien, es un circuito donde hay unas condiciones muy especiales, ya hemos visto muchos años gente volar ahí y luego no ir durante todo el año, es un circuito donde hay que coger las cosas con pinzas", analizó el catalán, que fue el más rápido en el test de febrero en Sepang, en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por su patrocinador Momoven en Madrid.

El de Cervera vio en el test de pretemporada en Tailandia que no estaba "como el año pasado". "En la primera carrera vimos que sufríamos, en Brasil también. Aparte de sufrir, es aceptar la situación nueva, pero eso no fue difícil. El año pasado vi que 1-2 puntos te pueden dar un Mundial, un tercero, cualquier cosa, entonces era importante", comentó, después de retirarse en la carrera de Tailandia y no subirse al podio ni en Brasil ni en Estados Unidos.

"Pero, analizando, creo que en Ducati no han dado un 'pasito' adelante tan claro como otros años. Aprilia sí lo ha dado y ha acabado el año muy bien, y encima han dado un 'pasito', y es ahí donde estamos intentando trabajar. Pero también yo he hecho autocrítica y sé que con lo que tengo ahora mismo puedo hacerlo mejor. Entonces es todo el mix este que el parón ha venido también para poder analizar todo fríamente", agregó.

La categoría reina del motociclismo vuelve este fin de semana con el Gran Premio de España Estrella Galicia 0,0 en el Circuito de Jerez, después de un mes sin carreras por el aplazamiento del GP de Catar debido al conflicto en Oriente Próximo. Un 'descanso' obligado para reflexionar y recuperar las sensaciones que le permitieron el año pasado ser subcampeón del mundo.

HACER CLIC PARA ENTRAR "EN OTRO BUCLE"

"Cuando viene todo muy rodado es mucho más fácil, al año pasado no te dabas ni cuenta, era podio, podio, podio y ni te parabas a pensar lo que estabas haciendo. Este año, de momento, se está haciendo todo más bola, no estamos lo cerca que quisiéramos, pero no tan lejos como parece", expresó Álex Márquez.

Al de Cervera, de 29 años, le falta "hacer clic con un resultado, un podio", para entrar "en otro bucle, en otra dinámica". "Llevamos tres carreras, quedan 19, quedan muchísimos puntos por repartir. Entramos ahora en Europa, que puede ser algo diferente, aunque creo que no va a cambiar muchísimo. Después de 5, 6, 7 carreras vamos a ver quién está y quién no, y a partir de ahí meter objetivos realistas", dijo.

Estas tres primeras carreras sin podio -algo que no ocurría en su carrera desde finales de 2024- le pueden servir de alerta, "o al menos, si te vas a estrellar con la pared, verla venir, no ir con los ojos cerrados contra la pared".

"Para mí lo fácil sería sentarme aquí y decir, 'el Mundial empieza en Jerez, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve'. Pero no, estamos 50 puntos atrás, hemos sufrido, hemos aprendido, hemos estado en momentos mejores, momentos peores y ahora en Jerez hay que seguir remando de alguna manera, construyendo", defendió, aunque reiteró que quedan "muchísimas carreras" y "todo da muchas vueltas", porque "hay muchos factores que pueden influir".

Y toda esta situación llega después de un 2025 muy positivo, por el subcampeonato y sus 12 podios los domingos, ganándose la oportunidad de pilotar una Ducati oficial en 2026, aunque no fue sencillo arrancar la temporada a nivel motivacional. "El año 2025 me dejó muy vacío. Superar con creces las expectativas que yo me puse a principio de año deja vacío. '¿Y ahora que?', pensaba. El volver a arrancar, honestamente, me costó", reveló.

"Luego ya pues entras en dinámica y todo, antes de cada carrera las expectativas son las mismas, yo entreno en casa, hago todo igual, cien por cien, intento mejorar 'cositas'. Y cuando cierro la puerta de mi casa, voy a ganar, luego ya cuando llegas ahí, ves los problemas que tienes y te pones expectativas realistas, pero cuando cierro la puerta, sé que tengo los deberes hechos en casa y voy a ganar", relató.

Finalmente, Álex Márquez afirmó que "la bala perfecta para todos" es el 2027, porque no saben "qué va a pasar". "Todo el mundo lo tiene en la cabeza, 'si me adapto mejor, si hago mejor las cosas, si voy con esa moto y por lo que sea es la mejor, puede ser el año'. Esa es la bala real. Es ahí donde será muy interesante y creo que habrá muchos factores que pueden influenciar o que pueden hacer un año muy bonito. Esa bala es la que hay que cargar bien", concluyó.