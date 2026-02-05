Álex Márquez cierra el test de Sepang como el más rápido

Archivo - 73 MARQUEZ Alex (spa), Gresini Racing MotoGP, Ducati Desmosedici GP24, action during the 2025 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia on the Mandalika circuit from October 3 to 5, At West Nusa Tenggara, Indonesia - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) fue el protagonista de la última jornada del test de la categoría de MotoGP disputado entre el martes y este jueves en el circuito de Sepang (Malasia) al marcar el tiempo más rápido de los tres días de pruebas y liderar el buen día de las motos de la fábrica italiana.

El último día de ensayos en el trazado asiático trajo el dominio de la Ducati, que coparon prácticamente la tabla de tiempos, con cinco de los seis mejores registros, sobre todo en una sesión matinal donde se vieron los mejores giros y cronos por debajo del 1:57, y donde el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) se fue al suelo aunque sin consecuencias físicas. Además, tras su ausencia en la segunda jornada por problemas técnicos, Yamaha pudo volver a rodar.

Y la mejor 'Desmosedici' fue la del actual subcampeón del mundo, un Álex Márquez que logró una mejor vuelta por la mañana de 1:56.402, muy cerca del récord del italiano Francesco Bagnaia (1:56.337), para marcharse de Malasia como el más rápido, y sólo inquietado por la irrupción en la segunda sesión de por la tarde de la Aprilia de Marco Bezzecchi, que se quedó a poco más de una décima (1:56.526).

Por detrás del italiano, los otros pilotos que bajaron en esta jornada final de la barrera del 1:57 fueron todos de Ducati. Fabio di Giannantonio hizo 1:56.785 para acabar por delante por escasas 4 milésimas de Marc Márquez, que aventajó en una décima a su compañero de equipo Francesco Bagnaia, que ha dado síntomas de encontrarse mejor en la 'GP26' que el año pasado.

Estos se unieron al español Joan Mir (Honda), noveno, y al italiano Franco Morbidelli (Ducati), sexto, que fueron los dos únicos que rodaron en 1:56 en la jornada del miércoles. Además, el español Raúl Fernández colocó a la Aprilia del equipo satélite séptima por delante de la KTM oficial de Pedro Acosta.

Por otro lado, según informó 'motogp.com', el entrenamiento de la mañana se cerró con simulacros de Sprint, en los que también destacó el ritmo de Álex Márquez, con un promedio de 1:58.027 por vuelta, mucho mejor que Bagnaia y Marc Márquez.