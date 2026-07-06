Álex Márquez ficha por KTM en 2027

El piloto español de MotoGP Álex Márquez firma por KTM a partir de 2027 - KTM

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez competirá con el equipo oficial de KTM en MotoGP a partir de la temporada 2027, después de que la marca austríaca anunciara este lunes la incorporación del catalán con un contrato multianual para afrontar la nueva etapa técnica del campeonato.

El de Cervera, actualmente en el Gresini Racing satélite de Ducati, fue subcampeón del mundo de MotoGP en 2025 y reforzará el proyecto de Red Bull KTM Factory Racing coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la categoría reina, que estrenará motores de 850 centímetros cúbicos a partir de 2027.

Campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019, Álex Márquez mantiene además un vínculo especial con KTM, ya que consiguió con una moto de la fábrica austríaca su primer podio y su primera victoria en un Gran Premio durante su etapa en la categoría pequeña, en la temporada 2013.

Tras debutar en MotoGP en 2020, el piloto español se consolidó entre los protagonistas de la categoría reina hasta firmar el subcampeonato mundial en 2025, una campaña en la que logró tres victorias, en los Grandes Premios de España, Catalunya y Malasia. En el presente curso volvió a imponerse en Jerez, confirmando su crecimiento entre la élite.

El director de KTM Motorsports, Pit Beirer, celebró la incorporación del piloto español y destacó tanto su velocidad como su capacidad para contribuir al desarrollo de la RC16. "Estamos enormemente orgullosos y felices de haber asegurado para nuestro proyecto a un talento excepcional como Álex Márquez", valoró.

"Aporta no solo un talento extraordinario y una gran inteligencia en carrera, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan perfectamente con nuestro ADN. Compartimos un objetivo muy claro: llevar la KTM RC16 al siguiente nivel y luchar por las posiciones de cabeza en MotoGP", afirmó.