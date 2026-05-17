Alex Márquez se fractura una vértebra y la clavícula y será operado este domingo

Archivo - MARQUEZ Alex (spa), BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Desmosedici GP26, portrait during the Thailand MotoGP Test on the Chang International Circuit from February 21 to 22, 2026 in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Márquez (Ducati) se ha fracturado la vértebra C7 y la clavícula derecha en su grave caída durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, y deberá pasar este mismo domingo por quirófano, ha informado su equipo, el Gresini Racing.

"Actualización sobre el estado físico de Alex Márquez: Fractura marginal de C7; la evaluación completa se realizará la próxima semana. Fractura de clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Será intervenido quirúrgicamente hoy por el equipo del Hospital General de Catalunya", señaló su equipo en un comunicado.

Durante la vuelta 12 de las 24 fijadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la prueba de la categoría reina, la moto de Pedro Acosta (KTM) sufrió un fallo electrónico que le hizo perder velocidad; Alex Márquez, que rodaba detrás de él, trató de esquivarle, pero no pudo evitar impactar de refilón con la KTM, pinchando el neumático trasero de esta, y perder el control, yéndose contra las protecciones.

El catalán desvió la moto a tiempo para no estrellarse contra el muro y se fue al suelo, dándose con las protecciones, mientras la Ducati volaba por los aires rompiéndose en mil pedazos. Una de las ruedas se fue contra la mano del italiano Fabio di Giannatonio (Ducati) -posterior ganador-, que acabó en el asfalto, y otra pieza daba a Raúl Fernández (Aprilia). El accidente provocó la primera de las dos banderas rojas que se vieron este domingo en el trazado catalán.

Alex Márquez, consciente, fue trasladado al hospital en ambulancia, mientras el resto de implicados, salvo el italiano Enea Bastianini (KTM), pudieron tomar la salida en una nueva carrera a 13 vueltas. Un nuevo accidente, con el francés Johann Zarco (Honda) como el piloto más afectado y que también tuvo que ser llevado a un centro médico, hizo ondear de nuevo la bandera roja. En la tercera resalida, Di Giannantonio logró el triunfo.