Álex Márquez recibe el alta médica y se irá a casa este lunes por la tarde

MARQUEZ Alex (spa), BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Desmosedici GP26, podium, portrait during the 2026 MotoGP Monster Energy Grand Prix of Catalunya, on the Catalunya circuit of Barcelona, from May 15 to 17th, in Spain - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ha recibido el alta médica tras la operación a la que fue sometido el domingo por la noche para estabilizar la fractura de clavícula derecha sufrida en su grave accidente durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, y abandonará el hospital este mismo lunes por la tarde.

"Álex Márquez fue operado con éxito anoche de la fractura de clavícula derecha, que fue estabilizada mediante la inserción de una placa, en una intervención realizada por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. El piloto recibirá el alta hospitalaria esta misma tarde", confirmó el equipo Gresini en redes.

Además de la fractura de clavícula, el piloto catalán sufrió una fractura marginal en la vértebra C7, cuyo alcance definitivo deberá evaluarse durante los próximos días, según explicó el equipo el domingo tras el accidente.

"Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", escribió el propio Márquez en sus redes sociales antes de la operación.

El accidente se produjo en la vuelta 12 de la carrera de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando la KTM del español Pedro Acosta sufrió un problema electrónico y perdió velocidad de manera repentina.

Álex Márquez, que rodaba justo detrás, no pudo evitar el contacto y acabó perdiendo el control de su Ducati, impactando violentamente contra las protecciones en un accidente que provocó la primera bandera roja del día, ya que en la primera reanudación el francés Johann Zarco (Honda) también tuvo que ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario.