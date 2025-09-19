Álex Márquez tendrá una Ducati de fábrica en 2026

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati), actual segundo clasificado en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, contará en la temporada 2026 con una moto de fábrica de la marca italiana como la de su hermano Marc y el italiano Francesco Bagnaia, los pilotos del equipo oficial.

"A falta de seis carreras, el menor de los hermanos Márquez aspira a batir nuevos récords. Sin embargo, hoy llega un anuncio importante: en 2026, Álex pilotará una Ducati Desmosedici GP Factory, vestida, naturalmente, con los colores del BK8 Gresini Racing MotoGP", confirmó este viernes el Gresini Racing.

El de Cervera está rayando a un gran nivel en este 2025 y ya ha sumado dos victorias, en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Catalunya, y además ha subido al podio en otras siete carreras los domingos, lo que le deja como el único rival matemáticamente capaz de poder quitarle el título a Marc Márquez, aunque la ventaja de este es muy amplia y podría ya coronarse campeón en la próxima cita en Japón.

"Es un honor poder competir con una moto de fábrica del equipo Gresini. El equipo ha trabajado impecablemente durante muchas temporadas, y creo que esto es una recompensa para todos, para mí y para todo el equipo. Es un paso más para alcanzar nuestros sueños y hacerlo aún mejor en 2026. Quiero agradecer a Nadia (Padovani, propietaria), al equipo y, por supuesto, a 'Gigi' (Dall'Igna, director general de Ducati Corse) y a Ducati, quienes me hicieron sentir importante en todo momento", aseguró.

Por su parte, la propietaria del Gresini Racing, Nadia Padovani, considera esta noticia "muy importante" para el equipo. "Quiero agradecer a Ducati y al señor Dall'Igna la confianza depositada en Álex y en nuestro equipo. Los resultados obtenidos este año, y en temporadas anteriores, nos han llevado a este gran logro", remarcó.

"Estamos encantados de que Álex tenga una moto de fábrica a partir del año que viene. Como equipo, estamos listos para dar un paso más hacia la excelencia. 2025 será un año inolvidable, y 2026 ya se presenta muy emocionante", añadió la directiva.

Finalmente, Luigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, dejó claro que la temporada de Álex Márquez "ha sido realmente impresionante" y que "tras una serie de evaluaciones, Ducati Corse ha decidido reforzar su apoyo para que el piloto y todo el equipo puedan seguir creciendo".

"Álex está aprovechando al máximo el potencial de la Desmosedici GP y confiamos en que, con las nuevas actualizaciones, seguiremos mejorando juntos el próximo año. Esto supondrá un valor añadido para todo el sistema Ducati", deseó el italiano.

El piloto español, campeón del mundo de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), llegó al Gresini Racing en la temporada 2023 tras su paso por Honda desde su salto a MotoGP en 2020, tanto en el equipo oficial como en el satélite, y tiene contrato hasta 2026 con Ducati.