Álex Mumbrú, ingresado por una infección aguda

TAMPERE (FINLANDIA), 26 (dpa/EP)

El seleccionador de baloncesto de Alemania, el español Álex Mumbrú, ingresó este lunes en un hospital de la ciudad finlandesa de Tampere, debido a una enfermedad, por lo que no podrá participar en el debut del equipo germano en el Eurobasket, el miércoles frente a Montenegro.

"La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para la primera jornada del EuroBasket. El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer lunes a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor", anunció este martes la Federación Alemana de Baloncesto (DBB).

Como consecuencia, el catalán no podrá dirigir a la selección germana en el partido contra Montenegro, este miércoles, y será su asistente, Alan Ibrahimagic, quien se sentará en el banquillo alemán, según explicó la propia DBB, que indicó que "se desconoce cuándo podrá regresar Mumbrú al equipo". La FIBA, organismo rector del baloncesto mundial, ya había anunciado previamente que el seleccionador alemán no podría asistir a la rueda de prensa de este martes por la noche.

El técnico barcelonés no estuvo presente en la victoria por 95-78 en el último amistoso contra la selección española, este sábado, ni tampoco asistió la primera sesión de entrenamiento en Tampere el lunes. El base Dennis Schröder y sus compañeros grabaron un vídeo deseándole una pronta recuperación y se lo enviaron al técnico, de 46 años, que vive su primer torneo con Alemania, vigente campeona del mundo.