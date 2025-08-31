Alex Mumbrú sale del hospital

TAMPERE (FINLANDIA) 31 (dpa/EP)

El seleccionador de baloncesto de Alemania, el español Àlex Mumbrú, fue dado de alta del hospital en el que estaba ingresado por una infección aguda en la ciudad finlandesa de Tampere para continuar con su recuperación, según informó este domingo la Federación Alemana de Baloncesto (DBB).

Mumbrú fue trasladado al hospital el pasado lunes pasado y pasó cinco noches, aunque este sábado a última hora se le permitió regresar al hotel del equipo, donde continuará recibiendo atención médica en el hotel del equipo, anunció la DBB.

Antes de su ingreso hospitalario, el exjugador llevaba días quejándose de malestar y el médico del equipo, Oliver Pütz, informó en el primer día de descanso de la competición que Mumbrú sufría de un dolor de "abdomen agudo".

El técnico español, de 46 años, fue sustituido por su asistente, Alan Ibrahimagic, en el inicio del Eurobasket contra Montenegro, así como en los dos partidos siguientes, contra Suecia y Lituania, y también lo será en el de este lunes ante Gran Bretaña.