Álex Palou deberá pagar a McLaren más de 10 millones de euros por incumplimiento de contrato

Archivo - PALOU Alex (spa), McLaren F1 Team MCL36, action during the Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2022, 19th round of the 2022 FIA Formula One World Championship from October 21 to 23, 2022 on the Circuit of the Americas, in Austin, Texas - P - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Palou, tetracampeón de la IndyCar, ha sido condenado por el Tribunal Supremo del Reino Unido a pagar 9 millones de libras (más de 10 millones de euros) a la empresa McLaren, a raíz de una demanda por incumplimiento de contrato que presentó el equipo de Fórmula 1 cuando él se retiró de dos acuerdos diferentes.

Según reflejaron este viernes Sky Sports, ESPN y 'Forbes', el fallo de la Corte de Londres se ha producido tras un juicio que el año pasado duró cinco semanas. Como réplica, Palou ha publicado una nota: "El tribunal ha desestimado en su totalidad las demandas de McLaren Formula One contra mí, las cuales ascendían a casi 15 millones de dólares".

"Me gustaría dar las gracias a Otmar Szafnauer por su experta asistencia", ha añadido. "La decisión del tribunal demuestra que las demandas contra mí eran completamente exageradas. Es decepcionante que se haya dedicado tanto tiempo y dinero a luchar contra estas demandas, algunas de las cuales el tribunal consideró que no tenían ningún valor simplemente porque decidí no pilotar para McLaren después de saber que no podrían ofrecerme un puesto en la F1", ha afirmado el piloto catalán.

"Me decepciona que se haya concedido una indemnización por daños y perjuicios a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida gracias a lo que han ganado con el piloto que me sustituyó", ha señalado. "Estoy considerando mis opciones con mis asesores y no tengo más comentarios que hacer en esta fase. Tengo muchas ganas de la próxima temporada con Chip Ganassi Racing", ha concluido Palou en su comunicado de prensa.