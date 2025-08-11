Alex Palou gana la IndyCar por cuarta vez

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Palou alargó su hegemonía en la Indycar estadounidense al certificar este domingo su tercer campeonato consecutivo y cuarto en los últimos cinco años, después de terminar con las cuentas con un tercer puesto en el Gran Premio de Portland.

Palou llegaba al fin de semana con una renta más que jugosa para sentenciar el título ante su único perseguidor matemático Pato O'Ward (Arrow McLaren), y unos problemas eléctricos del mexicano, cuando había arrancado primero en la carrera, pusieron en bandeja otra Indycar para el histórico piloto español.

El piloto del equipo DHL Chip Ganassi Racing se proclamó campeón con dos carreras aún en el calendario, una conquista que dejó casi finiquitada con su dominio total en Laguna Seca hace dos semanas. Tras su octava victoria de la temporada, el piloto catalán estuvo en la pelea por la cita en Portland, pero el australiano Will Power fue el mejor, logrando su primer triunfo del curso para reclamar su sitio para la próxima campaña en el Team Penske. El danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren Chevrolet) fue segundo.

Palou iguala los tripletes de Ted Horn (1946-48), Sébastien Bourdais (2004-07) y Dario Franchitti (2009-11) y los cuatro trofeos de campeón de Bourdais, Franchitti y Mario Andretti. En el palmarés histórico, el español se queda detrás solo de los siete títulos de A.J. Foyt y los seis de Scott Dixon.