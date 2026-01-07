Alex Palou: "Nunca seré el mejor piloto que pueda ser porque siempre hay un margen de mejora"

Archivo - November 19, 2025, Indianapolis, Indiana, USA: ALEX PALOU, Driver, Chip Ganassi Racing poses for pictures during the 2025 Borg-Warner Trophy unveiling event at the Above Event Center in downtown Indianapolis, Indiana. - Europa Press/Contacto/Justin Sicking - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El piloto español Alex Palou considera "un sueño" y algo en lo que "nunca" había pensado el haber conquistado ya cuatro títulos, los tres últimos consecutivos, en la IndyCar, aunque tiene claro que tampoco se pone retos ni que alcanzará nunca su más alto nivel de pilotaje porque "siempre hay un margen de mejora".
"Han sido cuatro títulos de campeón, no está mal. Estoy muy contento de este recorrido, nunca lo habría pensado y ha sido un sueño. Para alguien nacido en Europa, es complicado competir en eventos como la IndyCar, los circuitos ovales o las 500 Millas, para alguien que no ha crecido haciendo oval, es complicado", aseguró Palou en una entrevista facilitada este miércoles por los organizadores de los Premios María de Villota que le han reconocido en su edición de 2025.
En este sentido, el catalán admite que en los Estados Unidos a la hora de valorar sus triunfos, "hay de todo". "Incluso a quienes no les gusta mucho que alguien no americano gane, pero la mayoría me ha acogido como si fuera uno de ellos y, a nivel de prensa, puedo decir que les encanta. Me han acogido muy bien", advierte.
Para el barcelonés, "la clave" para estos triunfos "es estar justo en el momento adecuado y, por supuesto, contar con un gran equipo" como el es el Chip Ganassi Racing. "Me han salido las cosas muy bien. No todo es ser rápido, debes tener un equipo detrás que esté en su mejor momento, al máximo. Estar a tope, trabajar a tope", remarcó.
Y además de ganar la IndyCar, en 2025 se proclamó vencedor de las prestigiosas 500 Millas de Indianápolis, un éxito que "ha tenido una repercusión enorme en España". "Es posible, que la IndyCar en sí, sea una competición que no se ha seguido mucho en España pero, en cambio, las 500 Millas están en el imaginario popular y haberlas ganado, ha servido para que se hayan seguido mucho más este año", opinó Palou.
Ahora, el piloto español admite que no tiene "un reto de llegar a tal sitio". "He llegado donde quería llegar y el reto ahora es seguir compitiendo y ser un poco mejor que el año anterior, también como persona. Nunca seré el mejor piloto que pueda ser porque siempre hay un margen de mejora. El reto es seguir ganando, seguir sumando y seguir siendo feliz", aseveró después de no poder llegar a la Fórmula 1 con McLaren.
En cuanto a su día a día, el catalán recuerda que "depende un poco del momento de la temporada". "Cuando estamos a tope de competición, son tramos muy densos. Son 17 carreras más test en apenas seis meses para que la competición no coincida con la NFL. En ese tramo tan concentrado, bastante tengo con mantenerme en forma, estar a tope físico, haciendo muchos simuladores, 'crossfit' con pocas cargas de peso", detalló.
"Fuera de la temporada no tengo tanto tiempo como parece. Hay test, competiciones como Daytona, visitar España, eventos previstos, y luego se te echa encima la pretemporada", añadió Palou, que también ha tenido "momentos" en los que ha intentado "trabajar más la mente". "Pero no terminé de encontrar un sistema que me funcionara. La mente la trabajas cuando te pones al límite, te enfocas ahí, pero en trabajo mental específico no hago nada que me ayude realmente", zanjó.
Tampoco le preocupa la peligrosidad y sufrir un accidente grave cuando está en competición. "Es parte de todo y está ahí, pero no pienso en la muerte cuando estoy pilotando. Podemos pensar que, en nuestro trabajo, compras más papeletas que en otros, pero este trabajo y la vida en general tiene sus cosas. Estoy en una época del 'motorsport' con mucha suerte por la seguridad que existe, es máxima", subrayó.
Finalmente, sobre el Premio María de Villota, confiesa que "es un honor recibirlo por todo lo que significa". "Estoy muy cerca de la familia Villota desde que comencé en Fórmula 3, para mí es superespecial y un gran honor por la cercanía que tengo con la familia", recalcó.