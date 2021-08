Alex Vidal: "Sueño con la medalla en Tokio, pero hay que ser realistas y saber que va a ser difícil"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El taekwondista español Alex Vidal tiene claro que sueña con ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde su deporte hará el debut en el programa deportivo, pero tampoco esconde que será "difícil" por salir de una lesión y de tener que pelear en otra categoría.

"Sueñas con la medalla, pero hay que ser realistas y saber que va a estar difícil. Estoy en una categoría superior, he tenido el problema en la rodilla, pero no es excusa, y ya dije que si me tengo que volver cojo a Galicia, me vuelvo", señaló Vidal en declaraciones a 'Paralímpicos TV'.

El gallego deberá competir en la capital japonesa en K44 -61 kilos y no en K43, donde ha labrado un gran palmarés con cuatro títulos mundiales y otros tantos europeos, y también llega a la cita tras sufrir una grave lesión de rodilla de la que ya no tiene "casi ninguna molestia". "Llego preparado para estar a tope", advierte.

El coruñés sabe que en su deporte uno se juega "mucho en milésimas de segundo". "Cuanto más centrado estás en tu estilo y en lo que hace tu rival, si los nervios no te juegan una mala pasada, puedes hacer buen papel", remarcó.

Ahora, en la concentración final en 'burbuja' previa a viajar a Japón, está "retocando los últimos detalles y el trabajo que viene todo de atrás". "Estamos mirando a los rivales y estudiando las posibilidades para sorprender", apuntó, confesando que está llevando estas semanas "muy bien" y que pensaba que "iba a ser más pesado".

"Para mí, estar en unos Juegos Paralímpicos es un sueño como deportista y es lo más grande que uno busca. En el 2015 se incluyó el taekwondo y desde entonces hemos luchado tanto mis compañeros como yo para representar a España", sentenció Vidal, para el que ha sido "un varapalo" el no poder estar acompañado por ningún otro español.