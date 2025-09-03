Alexander-Arnold: "El Bernabéu es un lugar sagrado, sientes el peso de la camiseta"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold confesó que salir de Liverpool rumbo al Real Madrid fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida, aunque tenía "la ambición y el deseo personal de cambio", para llegar a un "sagrado" Santiago Bernabéu en el que se siente "el peso de la camiseta".

"Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Liverpool es mi casa, me hizo ser quien soy. Pero Madrid se sentía como el paso correcto, en el momento justo. Liverpool me hizo ser quien soy. Más que nada, era la ambición y el deseo personal de cambio. Retarme en un nuevo entorno", expresó el lateral inglés en una entrevista a la revista GQ.

Alexander-Arnold eligió al Real Madrid como su próximo paso en su carrera, tras finalizar su contrato con el conjunto 'red', en un nuevo "desafío". "El Bernabéu es un lugar sagrado. Sientes el peso de la camiseta, pero eso es lo que te empuja a darlo todo. Lo que me atrajo fue la ambición y el deseo de probarme en un contexto nuevo", comentó sobre su llegada.

En la capital española, se ha encontrado un vestuario que "motiva". "He hablado con Jude (Bellingham) un par de veces, nos conocemos desde hace mucho con Inglaterra. No tuvo nada más que buenas palabras sobre el club y el ambiente. Un vestuario así es un reto", dijo, antes de reconocer que el cambio de la Premier League a LaLiga es considerable. "El ritmo y el estilo son diferentes, pero eso es lo que me emociona", valoró

"Madrid es una ciudad hermosa, rica en historia y creatividad, igual que Liverpool. Estoy emocionado por aprender el idioma, probar cosas nuevas y vivir la ciudad de verdad", concluyó sobre su nuevo hogar desde que llegó al club madridista.