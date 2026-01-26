Alexander-Arnold completa el entrenamiento del Real Madrid junto a sus compañeros

Archivo - Trent Alexander-Arnold during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Girona FC at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 29, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold está cerca de reaparecer con el Real Madrid, después de incorporarse al grupo en el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva del club en Valdebebas, aunque no llegaría a tiempo para el encuentro de Champions de este miércoles en Lisboa ante el Benfica.

Alexander-Arnold sufrió el pasado 3 de diciembre en San Mamés una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Desde entonces, se ha perdido un total de 12 encuentros, pero su vuelta está cerca.

Después de realizar este domingo una parte de la sesión de entrenamiento con el grupo, el lateral inglés ya ha completado el entreno junto a sus compañeros en el césped de Valdebebas. Sin embargo, parece poco probable que entre en la convocatoria del técnico del conjunto madridista, Álvaro Arbeloa, para el partido de la última jornada de la fase de liga de la Champions en Lisboa, con el 'top 8' en juego.

Aunque, como el inglés, la recuperación avanza bien, tampoco parece posible que Antonio Rüdiger, baja desde la Supercopa de España por un problema en la rodilla, llegue al duelo ante el Benfica. Pero el alemán ya realizó una parte del entrenamiento de este lunes con el grupo y otra en solitario sobre el césped de Valdebebas. Tanto el lateral como el central podrían volver frente al Rayo Vallecano, este domingo, o el Valencia CF, el próximo fin de semana.

En la sesión de este lunes, con sesión de vídeo y trabajo de gimnasio, según informó el club en su página web, además de ejercicios de posesión y series de finalizaciones con centros, el francés Kylian Mbappé y el español Álvaro Carreras completaron una sesión de entrenamiento moderado, mientras que Éder Militao y Ferland Mendy siguieron con la recuperación de sus respectivas lesiones, con el lateral ejercitándose de manera individual tanto en exterior como en interior.