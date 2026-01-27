Alexander-Arnold no entra en la convocatoria para el partido ante el Benfica

Archivo - Trent Alexander-Arnold during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Girona FC at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 29, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold no entró en la convocatoria del Real Madrid para la visita de este miércoles al Benfica portugués en la octava y última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026.

El británico lleva lesionado desde principios de diciembre y aunque este lunes realizó el entrenamiento con el grupo el técnico madridista, Álvaro Arbeloa, no cuenta todavía con él para la competición. Además, el central alemán Antonio Rüdiger, el lateral francés Ferland Mendy y el defensa brasileño también son baja por lesión, mientras que respecto a la visita al Villarreal CF del pasado sábado, la novedad es la del centrocampista francés Aurelien Tchouaméni, sancionado para ese duelo.

La convocatoria completa es la formada por Courtois, Lunin y Fran González como porteros, Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen y Diego Aguado como defensas, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Cestero como centrocampistas, y Vinícius Jr, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono como delanteros.