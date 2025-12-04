Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo

Trent Alexander-Arnold of Real Madrid CF competes for the ball with Alejandro Rego of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames on December 3, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho inglés del Real Madrid Trent Alexander-Arnold sufrió en el partido ante el Athletic Club de la jornada 19 de este miércoles una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y podría estar dos meses de bajas, según un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda", indicó el comunicado del club merengue.

El club merengue no dio un tiempo estimado de baja, quedando el regreso del jugado "pendiente de evolución", aunque si la rotura es grave podría estar unos dos meses de baja, por lo que se pierde lo que queda de 2025, como el duelo ante el Manchester City el 10 de noviembre, y podría tampoco estar disponible para la Supercopa de España en Arabia Saudí, que se disputará del 7 al 11 de enero.

El jugador fue sustituido en el minuto 55 del partido de este miércoles de la adelantada jornada 19 de LaLiga EA Sports, que acabó con triunfo por 0-3 del equipo merengue, en la que era su cuarta titularidad consecutiva, después de superar una lesión muscular previa.