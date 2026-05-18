Alexia: "En el Barça las exigencias siempre son máximas y eso te empuja a tus límites"

Archivo - Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium on April 02, 2026 in B - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española del Barça Femení Alexia Putellas ya está ilusionada ante "el gran día" de la final de la Liga de Campeones de este sábado en Oslo ante el Olympique de Lyon francés, un partido que cree que "es difícil de predecir qué va a pasar" y que mide a "los dos mejores equipos de Europa", el suyo, uno en el que "las exigencias siempre son máximas" y eso es algo que "te empuja a tus límites" y estr "en constante insatisfacción".

"Es como ponerse el mejor atuendo porque se acerca el gran día, el día en que toda Europa, de hecho el mundo entero, estará mirando y esperando ver un gran espectáculo", expresó Putellas en una entrevista publicada este lunes por la web de la UEFA.

Esta final reedita la de hace dos años en San Mamés y donde las blaugranas se impusieron por 2-0 a su rival, aunque ahora "las cosas han cambiado", principalmente porque el técnico 'culer' ese día, Jonatan Giráldez, "ahora está en el otro equipo", el cual también "ha hecho algunos cambios en su plantilla, aunque sus jugadoras clave siguen ahí"

"Al ser una final de Champions contra un equipo como el Olympique, creo que es difícil predecir qué va a pasar. Lo único que sé es que será un partido muy igualado, al fin y al cabo, somos los dos mejores equipos de Europa, así que va a ser un gran partido", recalcó la internacional.

Esta no olvida que en su club, "las exigencias siempre son máximas". "Así que estás en un estado constante de insatisfacción y te empuja a tus límites, lo que te lleva al límite, pero creo que así es como tienes que ser o, al menos, como debo ser yo en este club, siempre buscando la excelencia y superándome constantemente. Eso te hace resiliente porque vivir con ese nivel de presión durante tantos años inevitablemente desarrolla la resiliencia y te permite seguir adelante sin parar", advierte la catalana.

Además, tienen ganas de revancha deportiva tras perder la última final de la competición ante el Arsenal FC inglés. "Cuando te importa tanto tu profesión y el club, si el resultado no es bueno o no tienes un buen partido, realmente es algo que lo sientes. La decepción de perder la final del año pasado ha servido de motivación esta temporada, pero también es tu responsabilidad asegurarte de que sea sólo temporal, que dure unas horas o un par de días como máximo porque luego tendrás otra oportunidad y tendrás que volver al cien por cien", puntualizó.

Por ello, Putellas lo ve "como parte de la preparación para el próximo partido" y como "algo que hay que aprovechar para mejorar, porque sucede por algo, como todo". "Y llega un punto en que esa sensación se convierte en motivación", consideró la de Mollet del Vallès.

Ahora, la blaugrana va notando esa "sensación de grandeza" que trae consigo la Champions. "Cuando llegan los días de partido de Champions, sientes que es uno importante y trascendental, da igual si es la fase de grupos o las eliminatorias, te da la sensación de que es algo especial y diferente", subrayó.

"Estás jugando contra las mejores, lo cual siempre es un desafío, y eso es algo que los mejores equipos y las mejores jugadoras siempre desean, el intentar competir contra los mejores porque eso te obliga a dar lo mejor de ti. Es en esos momentos cuando la presión es máxima y se puede sentir, así que también es un día importante por ese motivo", expresó la centrocampista.

Finalmente, la campeona del mundo se refiere al día especial que cumplió 500 partidos con el Barça, marcando un gol en el retorno al Spotify Camp Nou en el 6-0 ante el Real Madrid en la vuelta de cuartos de final. "No sé quién escribió el guión, pero le doy las gracias; estaba predestinado a suceder", reflexionó.

"Estaba absolutamente encantada y creo que eso se contagió a mis compañeras de equipo porque se pusieron en mi lugar, tal como yo lo habría hecho si se hubiera tratado de otro de mis compañeras, y reconocieron lo especial que fue ese día", sentenció la española.