Alexia Putellas: "Ahora me conozco mucho más y estoy disfrutando muchísimo"

Archivo - Alexia Putellas during the training day of the Spain Olympic Women Football Team celebrated at Ciudad del Futbol on July 8, 2024 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha asegurado que tras su grave lesión se conoce "mucho más" y eso le permite "disfrutar muchísimo" del fútbol, y ha reconocido que "la energía, la ambición y la motivación" siguen "intactas" para ella.

"Me conozco mucho más, conozco más mis virtudes y, sobre todo, las cosas que tengo que mejorar. Y conozco mi cuerpo, conozco mi cabeza. Conozco bastante más el fútbol. Estoy muy feliz, disfrutando mucho", señaló en una entrevista a El Larguero de la Cadena SER. "Estoy disfrutando muchísimo. Cada vez que me levanto por la mañana y voy a entrenar, estoy superfeliz. Miro a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, y todo va bien", añadió.

La catalana, que acumula seis goles y tres asistencias en siete partidos con el Barça, explicó que cada día trabaja para ser "mejor". "Mi obsesión y mi ambición me llevan a que cada entreno sea mejor", indicó. "Ha sido duro. Mentalmente es una lesión muy jodida. Pero al final también necesitas tiempo, necesitas tranquilidad, y muchas veces por la figura que se forma alrededor de ti no la tienes. Pero también he aprendido que hay cosas que no puedes controlar, lo que depende de ti es lo que tienes que hacer", apuntó.

"Tengo 30 años. Con Torrejón lo hablo mucho y me dice 'hermana, llevas muchos tiempo y parece que tengas ya casi 40'. Eso es bueno, quiere decir que bueno hay futuro. La edad es un número. Lo importante es la energía, la ambición, la motivación, y eso por mi parte está intacto", prosiguió sobre el hecho de ser una de las más veteranas.

En otro orden de cosas, valoró la situación del Barça. "El grueso del equipo es el mismo, ha habido altas y bajas, el entrenador... Necesitamos también adaptación, cada entrenador es diferente. Era cuestión de partidos, en estos últimos el equipo ha tenido buenas sensaciones. Estamos en octubre, esto acaba de empezar y lo que hay que hacer es progresar, seguir mejorando y llegar al tramo final con opciones de ganar todos los títulos, que es el objetivo que tenemos", expresó.

También quitó hierro a la derrota en 'Champions' contra el Manchester City. "Una derrota te humaniza, sobre todo después de llevar tanto tiempo ganando. En ese partido a nosotras no nos sale nada, a ellas les sale todo, estamos mal y ellas están muy bien. El Manchester City el año pasado casi ganó la Premier. Sacamos conclusiones, hicimos autocrítica individual y colectiva, y ahora a crecer, que esto acaba de empezar", expuso.

Además, Putellas confesó que "no" se vio nunca fuera del Barça. "Por mi parte, no. Siempre lo he tenido claro, en el momento que sienta que no tengo esta energía voy a ser la primera que levante la mano. El compromiso que tengo con el club de mi vida es darlo todo cada entrenamiento y cada partido. En el momento que no me sienta a gusto o que no tenga ganas de ir a entrenar, seré honesta", desveló.

Por otra parte, la capitana española reconoció que tienen "muchas ganas" de afrontar la próxima Eurocopa. "Tenemos muchas ganas, ya no solo por la forma en que terminaron los Juegos, nuestro último campeonato, sino porque fue el torneo en el que me lesioné el día antes de que empezara. Es un torneo que la selección masculina ha ganado este verano y sería genial que lo consigamos nosotras. Vamos a ver estos primeros partidos amistosos y empezar a crecer juntas y a encarar el objetivo bien", subrayó.

Sobre el Balón de Oro femenino, espera que se lo lleve "alguien" de su "equipo", y cree que estará "entre Carol -Caroline Graham Hansen- y Aitana -Bonmatí-". "Las dos hicieron un gran año, espero que se quede en Barcelona. No ha sido mi mejor año, aunque al final miras los números y con la tontería... Es un año en el que estuve tres meses lesionada, te corta un poco el ritmo", dijo, destacando que el hecho de que haya tantas compañeras de selección nominadas "sigue demostrando el gran nivel del fútbol español".

En cambio, sobre el galardón masculino, sí expresó su deseo. "Como mediocentro, evidentemente tengo debilidad por los mediocentros, y a mí Rodri me encanta. Entiendo que también hay jugadores que han sido muy determinantes con su club", afirmó.

Putellas tampoco eludió el tema del documental 'Se acabó. Diario de las campeonas', que se estrenará el 1 de noviembre en Netflix. "Son temas que me provocan incomodidad. Entiendo que son situaciones que pasan. El documental se grabó hace un año, no es reciente, en ese momento había muchas versiones, había muchos puntos de vista. En verano tenías el Mundial y cualquier cosa de esas podía provocar cierta inestabilidad para el objetivo. Se intentó arreglar de puertas para adentro, se llegó al Mundial, se ganó. Se empezó a grabar esto y cada una sale dando su versión de cómo lo vivió. En ese documental se va a ver a cada una explicando lo que sentía", analizó.

También cree que el fútbol español está mejor que antes. "Yo debuto en 2013, hacíamos un entrenamiento a puertas abiertas y no venía nadie, ni llamando a la gente. Ahora ha cambiado todo, es increíble cómo se vuelcan en todas las ciudades con nosotras, niñas, niños, familias, todo el mundo", indicó.

Putellas se alegró también del regreso de Gavi tras su grave lesión. "Es de las peores lesiones que te pueden tocar. Estamos viendo que cada vez es más común, lo vemos en casos como Carvajal o Rodri. Siempre cuando vuelves de una lesión así es motivo de alegría para todo el mundo. Estoy feliz y agradecida porque yo me he recuperado muy bien, pero sé que la realidad es que a veces hay gente que no vuelve a jugar y encadena lesiones y no sale, y es jodido. Entonces, cuando un jugador o una jugadora vuelve de una lesión así es un motivo de alegría, te sientes un privilegiado porque hay gente que no vuelve", aseguró.

Por último, la azulgrana habló de la labor de su Fundación Eleven. "He aprendido muchísimo sobre el proceso de gestión, de temas legales, de cómo funciona todo y de administración. La fundación no es tanto un tema deportivo, no tiene tanto el fin de llegar a ser futbolista, es más un tema de integración. Es sobre todo para que las niñas que no tienen tanto acceso al fútbol por problemas económicos, socioculturales o familiares, puedan tener el mismo acceso que he podido tener yo", expresó.